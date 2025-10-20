Kenan İmirzalıoğlu'nun ''Aile Bir İmtihandır'' dizisindeki babası belli oldu - Son Dakika
Kenan İmirzalıoğlu'nun ''Aile Bir İmtihandır'' dizisindeki babası belli oldu

Kenan İmirzalıoğlu\'nun \'\'Aile Bir İmtihandır\'\' dizisindeki babası belli oldu
20.10.2025 10:32
ATV'nin yeni dizisi Aile Bir İmtihandır yeni bir gelişme geldi. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizide, usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu kadroya dahil oldu. Papuççuoğlu, Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Doğan karakterinin babasına hayat verecek.

ATV ekranlarında yayınlanacak "Aile Bir İmtihandır" dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı yapım, güçlü hikayesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. OGM Pictures imzası taşıyan projede, kadro seçimlerinin titizlikle yürütüldüğü biliniyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

TARIK PAPUÇÇUOĞLU, KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN BABASI ROLÜNDE

Deneyimli oyuncu Tarık Papuççuoğlu, dizide Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat vereceği Doğan karakterinin babasını canlandıracak. Baba-oğul arasındaki ilişkinin oldukça gergin olacağı, dizinin duygusal çatışma dozunu artıracağı belirtiliyor.

YAŞ FARKI TARTIŞMASI GÜNDEMDE

51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ve 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun partnerliği, izleyiciler arasında tartışma yarattı. Aralarındaki yaş farkının ekran uyumuna nasıl yansıyacağı şimdiden merak konusu. Ancak yapım ekibi, güçlü senaryo ve karakter derinliğiyle bu farkın avantaja dönüşeceğine inanıyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni karakteri ve performansı şimdiden merak konusu oldu. Hayranları, oyuncunun ekrana nasıl döneceğini ve "A.B.İ" dizisinin nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor. Dizinin ilk fragmanının da yakında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Son Dakika Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun ''Aile Bir İmtihandır'' dizisindeki babası belli oldu - Son Dakika

