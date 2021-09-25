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Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu - Son Dakika

Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu

25.09.2021 10:09

Kim Milyoner Olmak İster'de ailesinin şekerci ve çikolatacı olduğunu söyleyen yarışmacı, "Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?" sorusuna yanlış cevap vererek elendi. Kenan İmirzalıoğlu, elenen yarışmacıya "İnsan bildiği yerden çok yanılırmış" sözleriyle nasihat verdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezon ilk bölümüne ailesinin şekerlemeci olduğunu söyleyen Murat Serkan Besler isimli yarışmacı damga vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programa damga vurdu

Yarışmacının ilk soruda karşısına, "Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?" sorusu çıktı. Yarışmacı soruya "sıcak keşkül" cevabını verdi ve daha ilk soruda elendi. Elenen yarışmacıyı teselli eden Kenan İmirzalıoğlu da "İnsan bildiği yerden çok yanılırmış" şeklinde bir nasihatte bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu

Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu - Son Dakika
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