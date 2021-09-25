Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezon ilk bölümüne ailesinin şekerlemeci olduğunu söyleyen Murat Serkan Besler isimli yarışmacı damga vurdu.

Yarışmacının ilk soruda karşısına, "Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?" sorusu çıktı. Yarışmacı soruya "sıcak keşkül" cevabını verdi ve daha ilk soruda elendi. Elenen yarışmacıyı teselli eden Kenan İmirzalıoğlu da "İnsan bildiği yerden çok yanılırmış" şeklinde bir nasihatte bulundu.