Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster'in yanı sıra son olarak Alef dizisinde oynayan Kenan İmirzalıoğlu, bir süredir gelen projeleri değerlendiriyor. Projeleri ince eleyip sıkı dokuyan oyuncu; Yavuz Tuğrul, Kurtcebe Tuğrul ve Nilgün Öneş'in hazırladığı bir dizide oynayacak.

DETAYLAR BELLİ OLMADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre İmirzalıoğlu; Türk sinema tarihine damgasını vuran Eşkıya, Muhsin Bey, Gönül Yarası, Çiçek Abbas ve "Fahriye Abla" gibi kült filmlerin mimarı Yavuz Turgul, Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş'in beraber hazırladığı dizide rol alacak. Dizinin yapım şirketi ise TMC Film oldu. Projenin detayları ise henüz netleşmedi.