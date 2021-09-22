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Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak! - Son Dakika

Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak!

22.09.2021 08:27
Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak!, System.String[]

"Kavak Yelleri" döneminden beri resim yapan Pelin Karahan, hobi olarak başladığı bu tutkusunu pandemi döneminde geliştirdi.

"Kavak Yelleri" döneminden beri resim yapan Pelin Karahan, hobi olarak başladığı bu tutkusunu pandemi döneminde geliştirdi. İlk dönem yağlı boya kullanarak geyşa figürleri üzerine çalışan Karahan, şimdi kendi geliştirdiği bir teknikle soyut resme yönelmiş. Akrilik boyayla çalışma yapan güzel oyuncu, saç kurutma makinesinin fönünü kullanarak renkleri tuval üzerinde dağıtarak rengarenk resimler yapmaya başlamış.

Geçen sezondan beri "Bir Zamanlar Kıbrıs/Zafere Doğru" dizisinde rol alan Pelin Karahan, sadece oyunculuğuyla değil yardımseverliğiyle de tanınıyor.

Eşi Bedri Güntay, oğulları Ali Demir ve Can Eyüp ile mutlu bir aile tablosu çizen Karahan, bugüne kadar sadece kendi evinin duvarlarını süsleyen tablolarını bir sergi için hazırlıyor. Duyduğuma göre oyuncu, yardım amaçlı bir sergiyle resimlerini sanatseverle buluşturması için çok sayıda dernekten teklif almış.

Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak!

Çağla'nın "L.A." tutkusu

Önceki gün Teşvikiye'de Çağla Demir ile karşılaştım. Semtin sakini olan oyuncu, boş zamanlarında mahallenin kafelerinde arkadaşlarıyla buluşuyor genelde. Bu kez yanında yeni sahiplendiği sevimli köpeği vardı. Semtteki en popüler kafelerin sahibi Hasan Şaşmaz'la bir arada gördüğüm Demir'le ayak üstü sohbet ettim. Hayvanları çok sevdiğini söyleyen güzel oyuncu, hayvan satışına karşı olduğunu da ekleyerek, bu güzel yavruyu sahiplenerek kurtarmış. Minik yavruya da, en sevdiği şehir olan Los Angeles'tan ilhamla "L.A." adını vermiş…

Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak!

Carmen 'Elite Model Look' için geliyor

Cindy Crawford, Gisele Bündchen ve Azra Akın gibi dünyanın en ünlü modellerini keşfeden 'Elite Model Look', uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'de yapılacak. Üstelik bu kez sadece Türkiye'nin en iyi modellerini değil, en iyi influencer'larını da seçecek! Dünyaya açılma fırsatı sunan yarışma seçmelere başladı. 1 Kasım gecesi yapılacak büyük finalle kadınlar ve erkekler kategorisinde birincilerin belirleneceği yarışmanın jüri üyeleri arasında dünyaca ünlü top model Carmen Kass da var.

Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak!

Kardeşe veda yemeği

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ergün Gürsoy ve eşi Ayşe Gürsoy, geçtiğimiz günlerde Ayşe Hanım'ın kız kardeşi Meltem Aknil'e Kıyı Balık'ta yemekteydi. New York'ta yaşayan Meltem Aknil, uzun pandemi arasından sonra Türkiye'ye giderek ablasıyla hasret gidermiş. İki aydır burada olan Aknil, şimdilerde yeniden New York'a dönmeye hazırlanıyor. Kız kardeşi için veda yemeği düzenleyen Ayşe Gürsoy'a ben de şimdiden "Allah kavuştursun" dileğinde bulunmak istiyorum.

Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak!
Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak!

Amelia Hamlin, Pelin Karahan, Türkiye, Kıbrıs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kendine yaptığı resimlerine ilgi büyük...Pelin Karahan yardım için sergi açacak! - Son Dakika
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