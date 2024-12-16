Kepez Belediyesi'nden Yılbaşı Festivali

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Kepez Belediyesi, 20-29 Aralık tarihlerinde DokumaPark'ta Yılbaşı Festivali düzenliyor. Festival konserler, renkli bando gösterileri, eğlenceli maskotlar, atölye çalışmaları, hediyelik eşya pazarı ve daha birçok etkinlikle Antalyalıları bir araya getirecek.

Kepez, 2025 yılına renkli bir festivalle 'merhaba' diyecek. Kepez Belediyesi'nin, 20-29 Aralık tarihlerinde DokumaPark'ta gerçekleştireceği Yılbaşı Festivali, Antalyalıları birbirinden eğlenceli ve renkli etkinliklerle buluşturacak. Her gün saat 12.00 ile 22.00 arasında kapılarını açacak olan festival, konserler, bando gösterileri, maskotlar, atölye çalışmaları, sahne etkinlikleri ve çocuk oyun alanları ile dolu dolu bir programla ziyaretçilerini karşılayacak. Yılbaşı süsleri ve hediyelik eşya pazarında ise birbirinden güzel eşyalar satışa sunulacak. Ayrıca yiyecek stantları da festivale lezzet katacak. Her yaşa hitap edecek olan festivalde, çocuklar için özel oyun alanları oluşturulacak ve renkli etkinlikler düzenlenecek.

Kepez'in 2025 Yılbaşı Festivali, Antalyalılara unutulmaz bir festivalle tanıştıracak. - ANTALYA