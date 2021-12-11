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Kerem Bürsin, HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü oldu - Son Dakika

Kerem Bürsin, HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü oldu

11.12.2021 09:54
Kerem Bürsin, HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü oldu

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sadece kadınların sorunu değil; tüm toplumu etkileyen bir insan hakları meselesi. Erkekler ise bu tartışmanın hem öznesi, hem de çözümün bir parçası. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularındaki duyarlılığıyla bilinen Kerem Bürsin, HeForShe hareketinin Türkiye sözcüsü oldu.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin başta erkekler ve oğlan çocukları olmak üzere herkesi toplumsal cinsiyet eşitliği için değişimin savunucusu olmaya ve harekete geçmeye çağıran HeForShe hareketi, erkekleri toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadelede kadınlarla ortak şekilde harekete geçirmek amacıyla yenilikçi ve kapsayıcı bir yaklaşım sunuyor.

Kerem Bürsin HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü oldu

Kerem Bürsin, HeForShe hareketiyle birlikte başta erkekler olmak üzere herkesin toplumsal cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılar hakkında farkındalığını artırmayı hedefliyor. Üniversite buluşmaları, dijital sohbetler gibi bir dizi aktivite planlayan oyuncu, özellikle genç erkeklerle toplumsal cinsiyet eşitliği konuşmak ve onlarla birlikte eşit bir toplum için çalışmak istediğini söyledi.

"ERKEKLİK ROLLERİMİZİ SORGULAMALIYIZ"

Kerem Bürsin kendisine verilen bu anlamlı görevle ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlattı: "Erkekler olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda kadınlarla kol kola yürümeliyiz. 'Sen erkeksin ağlama', 'Sen kadınsın çalışma' gibi cinsiyetçi rollerden kurtulmalı, eşit ve adil bir gelecek için birlik olmalıyız. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve eşitsizliğin önlenmesi için biz erkeklerin yapması gereken erkeklik rollerini ve ayrıcalıklarımızı sorgulamak ve dönüştürmek. Bunu başaramadığımız sürece eşit ve adil bir toplumdan söz edemeyiz. COVID-19 salgınının eşitsizlikleri derinleştirdiği bu dönemde böyle önemli bir unvana sahip olmak bana hem büyük bir gurur veriyor hem de önemli bir sorumluluk getiriyor."

PEK ÇOK KESİM DESTEKLİYOR

Global lansmanı 2014 yılında BM Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi Emma Watson tarafından yapılan HeForShe hareketi, sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin yanı sıra dünyanın her yerinden devlet başkanları ve yüzlerce özel sektör lideri tarafından da destekleniyor.

Kerem Bürsin, HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü oldu

Kerem Bürsin, Eşitlik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kerem Bürsin, HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü oldu - Son Dakika Magazin


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