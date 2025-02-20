Kerimcan Durmaz tahliye edildi, arkadaşı sevince boğuldu - Son Dakika
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Kerimcan Durmaz tahliye edildi, arkadaşı sevince boğuldu

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Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı soruşturmasında ilk duruşmada tahliye edilirken, adliyede bekleyen arkadaşı Samet Liçina'nın sevinci dikkat çekti.

20.02.2025 19:19  Güncelleme: 19:27
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Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, Kerimcan Durmaz için tahliye kararı verildi.

KERİMCAN'IN ARKADAŞI TAHLİYE KARARIYLA HAVALARA UÇTU

Durmaz'la ilgili çıkacak kararı yakın arkadaşları da adliyede bekledi. Tahliye kararını öğrenen Kerimcan Durmaz'ın arkadaşı Samet Liçina sevince boğuldu. Liçina'nın, "Arkadaşım tahliye" diye bağırdığı görüldü.

İDDİANAMEDEN

İddianamede İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün araştırma raporu uyarınca Kerimcan Durmaz'ın izin verilen ve yetkilendirilenler haricinde kalan ve haliyle yasa dışı olan bahis ve kumar site ve uygulamalarının reklam filminde oynadığının tespit belirtildi. İddianamede, Durmaz'ın Malta'da verdiği konser sırasında arkasındaki ekranda yasa dışı bahis sitesi ismi yazdığı sırada, "Hani casinolar felan" şeklinde söylemde bulunduğu aktarıldı. Tüm dosya kapsamı ve deliller ışığında 'Zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik etme' suçunun işlediğine kanaat getirilen Kerimcan Durmaz hakkında 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Kerimcan Durmaz tahliye edildi, arkadaşı sevince boğuldu

Kerimcan Durmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kerimcan Durmaz tahliye edildi, arkadaşı sevince boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Android Adana:
    Bunları Haber Yapan, Yaptıran, Prim Veren, Verdiren Herkesin Taaa 141 2 Yanıtla
  • ART BROADWAY:
    Geyoşlara bak yazıklar olsun. Toplumsal çürüme bu adamları görünür hale getirdi. 90 2 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    lam gidin kedi köpek haberi kovalayın haber değeri var hiçolmasa bunlardan bize ne 74 4 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    ibneler sizi 63 1 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    nonoşların gözüaydın :) 50 0 Yanıtla
  • Orçun Kömür:
    hadi gözümüz aydın :) 15 26 Yanıtla
  • Hbo Hbo:
    Sevecek çünkü 16 2 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Millet ile dalga gecerken dalga konusu oldu bunlar. Zzz’lerin ajdari 17 1 Yanıtla
  • Alucralı:
    ayyyy 11 1 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    Vurduracak adam bulamamış demekki. 11 0 Yanıtla
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