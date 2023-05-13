Kemal Kılıçdaroğlu, Demet Akalın'ın AK Parti mitinginde sahne alması hakkında: Kim nerede isterse sanatını icra eder, bizim rekabet alanımız dünyadır - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, Demet Akalın'ın AK Parti mitinginde sahne alması hakkında: Kim nerede isterse sanatını icra eder, bizim rekabet alanımız dünyadır

13.05.2023 13:57

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, İzmir'in bayraklı ilçesinde gerçekleşen AK Parti mitinginde sahneye çıkarak konser verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim zamanımızda kim, nerede, nasıl isterse sanatını icra eder, karışmak bizim ne haddimize. Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız" dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine artık sayılı saatler kalırken, siyasi partiler de mitinglerini sıklaştırdı. AK Parti'nin dün İzmir'in Bayraklı İskelesi'nde yapılan mitingin ardından sahneye çıkan Demet Akalın, sevilen şarkılarını seslendirdi.

"SANATÇILARLA KAVGA ETMEYECEĞİZ"

Demet Akalın'ın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Demet Akalın, İzmir'deki AK Parti mitinginde konser verdi. Arşiv unutmayacak" yazılı paylaşıma sessiz kalmadı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Bu bizim inandığımız değil. Bu dil AK Parti'dir. Bizim zamanımızda kim, nerede, nasıl isterse sanatını icra eder, karışmak bizim ne haddimize. Arkadaşlar, lütfen ne için geldiğimizi anlayın. Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız. Anlayalım artık!" ifadelerini kullandı.

Paylaşıma sessiz kalmayan Demet Akalın da Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık kullandığı kalp işaretini koyarak karşılık verdi.

Demet Akalın, AK Parti'nin İzmir mitinginde konser verdi
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Kemal Kılıçdaroğlu, Demet Akalın, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kemal Kılıçdaroğlu, Demet Akalın'ın AK Parti mitinginde sahne alması hakkında: Kim nerede isterse sanatını icra eder, bizim rekabet alanımız dünyadır - Son Dakika


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