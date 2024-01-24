 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kim der 47 yaşında diye! Bikiniyle kamera karşısına geçen Zuhal Topal fiziğiyle büyüledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kim der 47 yaşında diye! Bikiniyle kamera karşısına geçen Zuhal Topal fiziğiyle büyüledi

Yemekteyiz yarışmasının sunucusu Zuhal Topal, eşi ve kızıyla birlikte Zanzibar'a tatile gitti. Plajda bikiniyle pozlar veren Topal, fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

24.01.2024 - 14:19,  Güncelleme: 14:28
Abone Ol

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasında sunuculuk yapan başarılı oyuncu Zuhal Topal, yapımcı eşi Korhan Saygıner ve kızıyla Zanzibar'a tatile gitti. Plajda bikiniyle pozlar veren Topal, fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ailesiyle keyifli zaman geçiren Zuhal Topal, plajda yerel halkla bir araya geldi. Bikinili pozlarıyla dikkat çeken Zuhal Topal'ın yeni tanıştığı kişilerle dans etmeyi de ihmal etmedi. Uzun süredir beslenmesine ve sporuna dikkat eden 47 yaşındaki oyuncu, fiziğiyle genç kızlarla taş çıkarttı.Topal'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Kim der 47 yaşında diye! Bikiniyle kamera karşısına geçen Zuhal Topal fiziğiyle büyüledi
Kim der 47 yaşında diye! Bikiniyle kamera karşısına geçen Zuhal Topal fiziğiyle büyüledi
Kim der 47 yaşında diye! Bikiniyle kamera karşısına geçen Zuhal Topal fiziğiyle büyüledi
Kim der 47 yaşında diye! Bikiniyle kamera karşısına geçen Zuhal Topal fiziğiyle büyüledi
YORUMLAR (5)
  • Serkan Basar: ama dikkat kobralara dolanmasın boynunuza Yanıtla 11 78
  • Harun Gür: Tövbe tövbe! Mübarek 3 aylarda bu ne azgınlık. Yanıtla 34 43
  • Beşiktaş 1903: Okadar para imkan ben de olsa ben de öyle olurum Yanıtla 8 49
  • mert çelik: bellı olmuyorkı uzak kalmıs arkaya saklanmıs Yanıtla 6 36
  • Uğur RİZE: Makina makina Yanıtla 4 16

Zuhal Topal, Zanzibar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim der 47 yaşında diye! Bikiniyle kamera karşısına geçen Zuhal Topal fiziğiyle büyüledi - Son Dakika


21:27
Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:27 Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:43:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kim der 47 yaşında diye! Bikiniyle kamera karşısına geçen Zuhal Topal fiziğiyle büyüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement