Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı

Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Samyeli, tatilinden kesitleri takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Tercih ettiği desenli bikinisiyle objektif karşısına geçen ünlü isim, spora olan tutkusunu yansıtan formuyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"GENETİK ÇOK ÖNEMLİ, ANNEANNEME ÇEKMİŞİM"

Daha önce yaptığı açıklamalarda genç görünmek gibi bir kaygısının olmadığını vurgulayan Samyeli, fit görünümünün sırrını genetik mirasına ve öz bakımına bağlamıştı.

Geçtiğimiz yıllarda bu konuya değinen ünlü isim, "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü, ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum." demişti.

İKİ KIZ ANNESİ

1995 ile 2011 yılları arasında mimar Eren Talu ile bir evlilik yaşayan Defne Samyeli'nin, bu beraberlikten Deren ve Derin adında iki kızı bulunuyor. Çocuklarını büyüten Samyeli, şimdilerde hem kariyerine hem de kendisine vakit ayırarak adeta ikinci baharını yaşıyor.