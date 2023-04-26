Kim Kardashian'a ikizi kadar benzeyen model kalp krizi sonucu öldü

Operasyon sonrası hastanede gözlem altında tutulduğu sırada aniden kalbi duran 34 yaşındaki Amerikalı model, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE MASRAFLARI İÇİN KAMPANYA BAŞLATTILAR

Modelin ailesinin maddi durumu yeterli olmadığı için internet üzerinden cenaze masrafları için kampanya başlattı. Aile yaptığı açıklamada kızlarının ameliyatının iyi geçtiğini, hastaneden kızlarının durumunun iyiye gittiğini bilgisini aldıktan kısa süre sonra hastanenin kendilerini arayıp kızlarının kalp krizi geçirdiğini belirtti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Aile beklenmeyen bu trajedi karşısında sarsıldıklarını ve yaşadıkları acıyı tarif edecek kelime bulmadıklarını söyledi. Modelin ani ölümü sonrası polis soruşturma başlattı.