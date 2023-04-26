Kim Kardashian'a ikizi kadar benzeyen model kalp krizi sonucu öldü - Son Dakika
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Kim Kardashian'a ikizi kadar benzeyen model kalp krizi sonucu öldü

26.04.2023 16:04

Kim Kardashian'a ikizi kadar benzerliği sonucu ünlenen Ashten G isimli Gourkani, yaptırdığı son estetik ameliyatı sonrası kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Operasyon sonrası hastanede gözlem altında tutulduğu sırada aniden kalbi duran 34 yaşındaki Amerikalı model, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE MASRAFLARI İÇİN KAMPANYA BAŞLATTILAR

Modelin ailesinin maddi durumu yeterli olmadığı için internet üzerinden cenaze masrafları için kampanya başlattı. Aile yaptığı açıklamada kızlarının ameliyatının iyi geçtiğini, hastaneden kızlarının durumunun iyiye gittiğini bilgisini aldıktan kısa süre sonra hastanenin kendilerini arayıp kızlarının kalp krizi geçirdiğini belirtti.

Kim Kardashian'a ikizi kadar benzeyen model kalp krizi geçirerek öldü

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Aile beklenmeyen bu trajedi karşısında sarsıldıklarını ve yaşadıkları acıyı tarif edecek kelime bulmadıklarını söyledi. Modelin ani ölümü sonrası polis soruşturma başlattı.

Kim Kardashian'a ikizi kadar benzeyen model kalp krizi geçirerek öldü
Kim Kardashian'a ikizi kadar benzeyen model kalp krizi geçirerek öldü
Kim Kardashian'a ikizi kadar benzeyen model kalp krizi geçirerek öldü
YORUMLAR (3)
  • mert çelik: çok şişirmek iyi olmuyor deve gibi oluyorlar,hatta deve daha güzel Cevap Yaz 24 1 Yayından Kaldır
  • Mesut Çelik: Kalp masajı yapmaya yer kalmamış ki Cevap Yaz 85 4 Yayından Kaldır
  • sevgi duran: iyi bari öbür tarafa estetikli gitmiş şükür. Cevap Yaz 45 7 Yayından Kaldır
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Kim Kardashian, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim Kardashian'a ikizi kadar benzeyen model kalp krizi sonucu öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kim Kardashian'a ikizi kadar benzeyen model kalp krizi sonucu öldü - Son Dakika
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