Kim Milyoner İster yarışmasında eşine nadir rastlanan an! İşte 1 milyonluk soru - Son Dakika

Kim Milyoner İster yarışmasında eşine nadir rastlanan an! İşte 1 milyonluk soru

Son Güncelleme: 10.09.2023 21:20

Kim Milyoner İster yarışmasında eşine az rastlanan anlardan biri yaşandı. Yarışmaya katılan Rabia Birsen Güvercin, başarılı bir performans sergileyerek milyonluk soruya gelmeyi hak etti. Son soruda, "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" diye soruldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk soruyu açtırdı. Son soruda " Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi.

1 MİLYON LİRARIK SORUYU AÇTIRDI

Popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Göğercin,1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

"UMARIM BİLDİĞİM YERDEN GELİR"

1 haftalık süre zarfında bilgilere tekrar baktığını söyleyen 24 yaşındaki yarışmacı, "Örnek soru yok. 4 tane ya da 5 tane. Hiçbir fikrim yok. Ne geleceğine dair hiçbir fikrim yok. Umarım bildiğim yerden gelir" açıklamasında bulundu.

İŞTE FİNAL SORUSU

Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi.

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim Milyoner İster yarışmasında eşine nadir rastlanan an! İşte 1 milyonluk soru - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kim Milyoner İster yarışmasında eşine nadir rastlanan an! İşte 1 milyonluk soru - Son Dakika
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