Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! "Kenan İmirzalıoğlu" sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkını kullandı - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! "Kenan İmirzalıoğlu" sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkını kullandı

30.05.2022 12:24

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İdil Aybala Esmer adlı yarışmacıya sorulan soru sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacı Esmer, sunucu Kenan İmirzalıoğlu hakkında sorulan soruda takılınca joker hakkına başvurdu. İmirzalıoğlu da soruyu doğru bilen seyircilere teşekkür etti.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında zaman zaman ilginç anlar yaşanıyordu. Fakat son programda yaşananlar, adeta program tarihine geçti.

KENAN İMİRZALIOĞLU SORULDU

İdil Aybala Esmer adlı yarışmacıya gelen bir soru sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu da içeriyordu. Yarışmacı gelen "Sinemada Yandım Ali, Akrep Celal, Cingöz Recai, Cevher ve Devran adlı karakterleri canlandıran oyuncu kimdir?" sorusu sonrası risk almak istemedi ve joker hakkını kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Kenan İmirzalıoğlu sorusunu bilemedi, jokere gitti

SOYADINDA TAKILDI

İdil Aybala Esmer yanıtın Kenan İmirzalıoğlu olduğunu görüp yanıt verirken ünlü oyuncunun soyadına takıldı. Soyadının yanlış yazıldığını sanan yarışmacı "Sizin soyadınız İmirzalıoğlu mu? Orada ı var mı?" diye sordu. Bu soruya gülümseyerek yanıt veren Kenan İmirzalıoğlu yanıtı bilen seyircilere teşekkür etti.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Kenan İmirzalıoğlu sorusunu bilemedi, jokere gitti
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Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkını kullandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! "Kenan İmirzalıoğlu" sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkını kullandı - Son Dakika
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