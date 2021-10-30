Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı

Yarışmaya İzmir'den katılan Özhan, ikinci baraj sorusunda zorlandı. Daha önce sosyal medyada da büyük tartışmalara neden olan "Menemen" yemeği ile ilgili soruda kararsız kalan yarışmacı risk alarak soruya yanıt verdi.

"Menemenin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımında 'yapılan bir yemek' ifadesinden önce tam olarak hangisi yazar?" sorusuna "Yumurta, yeşilbiber ve domatesle" yanıtını veren yarışmacı 2 bin TL alarak yarışmaya veda etti. Yarışmacının zaman zaman Twitter'da büyük tartışmalara sebep olan "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı" sorusuyla elenmesi büyük yankı uyandırdı.

Yarışmacıya şık olarak şu seçenekler sunuldu;

a- Yumurta ve domatesle

b- Yumurta, kaşar peyniri ve domatesle

c- Yumurta, yeşilbiber ve domatesle

d- Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle

Doğru Cevap: Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle