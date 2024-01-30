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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacı Sena Erol'un yanlış cevap verdiği sorunun hatalı olduğu ortaya çıktı. Soruda 'Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?' denilerek doğru cevap 103 olarak açıklanırken, sosyal medyada birçok kullanıcı sorunun yanlış olduğunu belirtti ve doğru cevabın 987 olduğunu iddia etti.

30.01.2024 - 13:19,
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ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Sena Erol, matematik sorusunda zor anlar yaşayarak elendi. Erol'un yanlış cevap verdiği sorunun hatalı olduğu ortaya çıktı.

İZLEYİCİLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Önceki akşam yayınlanan Kim Milyoner Olmaz İster'de Sena Erol isimli yarışmacıya "Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?" sorusu soruldu. Cevabı bulmakta zorlanan yarışmacı soruya 102 yanıtını vererek elendi. Sorunun doğru yanıtı ise 103 olarak açıklandı. Basit olarak görülen soru kısa sürede sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi. Birçok kullanıcı "Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayının" 987 olduğunu söyleyerek sorunun yanlış olduğunu belirtti.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı
Kim Milyoner Olmak İster\'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı
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Televizyon, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı - Son Dakika
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