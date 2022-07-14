Kim Milyoner Olmak İster'de komik anlar! Heyecanlı gence koltuğunu kaptıran Kenan İmirzalıoğlu espiriyi patlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Kim Milyoner Olmak İster'de komik anlar! Heyecanlı gence koltuğunu kaptıran Kenan İmirzalıoğlu espiriyi patlattı

14.07.2022 08:45

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan 19 yaşındaki Halil Enes Kaya, stüdyoda heyecanlanınca sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun koltuğuna oturdu. Yarışmacının heyecanını gören İmirzalıoğlu da espriyle karşılık vererek, "Yarışmayı sunmaya niyetlendi" dedi. Genç yarışmacı da bu sözlere karşılık İmirzalıoğlu'nun yerinde gözü olmadığını ifade etti.

ATV ekranlarının en uzun soluklu yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Halil Enes Kaya, stüdyoya girerken oldukça heyecanlı olunca koltukları karıştırdı.

YARIŞMACI KOLTUKLARI KARIŞTIRDI

Kim Milyoner Olmak İster'de ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıyı anons ederek stüdyoya davet etti. Yarışmacı stüdyoya girerken oturacağı koltukları karıştırdı ve ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun koltuğuna oturmaya çalıştı.

Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren anlar! Heyecanlanan yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'nun koltuğuna oturmaya çalıştı

KENAN İMİRZALIOĞLU'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Halil Enes Kaya'nın koltukları karıştırmasıyla ayakta kalan İmirzalıoğlu, "İstersen bir de böyle deneyelim" diyerek espri yaptı. Koltukları karıştırdığını fark eden yarışmacı ise hemen yerine oturarak durumu düzeltmeye çalıştı. İmirzalıoğlu'nun "Yarışmayı sunmaya niyetlendi" demesi üzerine konuşan genç yarışmacı, "Allah belki onu da nasip eder. Buraya gelmek nasip olduysa... Yerinizde gözüm yok sakın yanlış anlaşılmasın" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren anlar! Heyecanlanan yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'nun koltuğuna oturmaya çalıştı
Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren anlar! Heyecanlanan yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'nun koltuğuna oturmaya çalıştı
YORUMLAR
500

Kenan İmirzalıoğlu, Enes Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de komik anlar! Heyecanlı gence koltuğunu kaptıran Kenan İmirzalıoğlu espiriyi patlattı - Son Dakika


Son Dakika
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:14 Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
11:02 Hırsızlar, yakalanınca ev sahibi kadından yalvararak özür diledi
10:34 Adana'da fuhuş tuzağı! 16 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girmek için gittiği evde gasp edildi
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:16:09. #1.13#
SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster'de komik anlar! Heyecanlı gence koltuğunu kaptıran Kenan İmirzalıoğlu espiriyi patlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement