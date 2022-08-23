Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun ağabeyini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Ünlü oyuncuların aileleriyle benzerliği, hayranları tarafından çok merak ediliyor. Son dönemde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında gösterdiği başarılı sunuculuk performansıyla öne çıkan Kenan İmirzalıoğlu'nun ağabeyiyle benzerliği de hayli ilgi çekti.
İmirzalıoğlu sadece yakışıklılığı ile değil, rolünün hakkını sonuna kadar veren oyuncular arasında yer alıyor. İş hayatı kadar özel hayatıyla da merak edilen bir isim.
Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler şaşkınlığı gizleyemiyor. Görenler, "Ailenin tek yakışıklısı Kenan değilmiş" demeden edemedi.
İşte Derviş İmirzalıoğlu:
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