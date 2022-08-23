Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun ağabeyini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun ağabeyini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

23.08.2022 10:27

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunuculuk yapan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun, kendisine neredeyse tıpatıp benzeyen ağabeyi Derviş İmirzalıoğlu'na benzerliğiyle büyük şaşkınlık yarattı.

Ünlü oyuncuların aileleriyle benzerliği, hayranları tarafından çok merak ediliyor. Son dönemde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında gösterdiği başarılı sunuculuk performansıyla öne çıkan Kenan İmirzalıoğlu'nun ağabeyiyle benzerliği de hayli ilgi çekti.

ROLLERİNDEKİ BAŞARISI TAKDİR EDİLİYOR

İmirzalıoğlu sadece yakışıklılığı ile değil, rolünün hakkını sonuna kadar veren oyuncular arasında yer alıyor. İş hayatı kadar özel hayatıyla da merak edilen bir isim.

Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun ağabeyini görenler inanamadı

AĞABEYİNİ GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler şaşkınlığı gizleyemiyor. Görenler, "Ailenin tek yakışıklısı Kenan değilmiş" demeden edemedi.

İşte Derviş İmirzalıoğlu:

Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun ağabeyini görenler inanamadı
Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun ağabeyini görenler inanamadı






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Kenan İmirzalıoğlu, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun ağabeyini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor - Son Dakika


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