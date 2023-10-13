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Kimsenin bilmediği evlatlarından bahseden Faik Öztürk'ten çok konuşulacak itiraf: Evlerine hiç gitmedim - Son Dakika

Kimsenin bilmediği evlatlarından bahseden Faik Öztürk'ten çok konuşulacak itiraf: Evlerine hiç gitmedim

Son Güncelleme: 13.10.2023 16:47

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Faik Öztürk, uzun yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü 2 oğlunun evine hiç gitmediğini nerede dahi oturduklarını bilmediğini söyleyerek şaşkına çevirdi.

Eğlenceli kimliğiyle tanınan Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında ailesi ve çocuklarıyla ilgili konuştu. Gözlerden uzak büyüttüğü iki oğlu olan Öztürk, "2 oğlumda evli, nerede oturduklarını dahi bilmem. Evlerine gitmek istemiyorum" dedi.

"HAYATIMDA 3 KADIN VAR, ONLARIN NEFESİNİN OLMADIĞI BİR YERDE OLMAM"

2 kız kardeşinin kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Öztürk, "4 kardeşiz, ben en büyüğüyüm. Onlara çok düşkünüm, 2 kız kardeşim olmadan bir yere gitmem. Onlar benim bu hayattaki kırmızı çizgim. Hayatımda 3 tane kadın var 2'si kardeşim, 1'i eşim. Bunların 3'ünün nefes almadığı bir yerde olmam. Çocuk yapmak marifet değil. Yaptıktan sonra bakmak önemli. Benim 2 tane oğlum var. 2 oğlumda evli, her zaman yuvalarında mutlu olmalarını isterim. Hiçbir şeylerine karışmam" dedi.

Kimsenin bilmediği evlatlarından bahseden Faik Öztürk'ten çok konuşulacak itiraf: Evlerine hiç gitmedim, görmek istemiyorum

"BİR GÜN ORTADAN KAYBOLACAĞIM VE BENİ KİMSE BULAMAYACAK"

"Bir evladınla kırgınlığın vardı o mesele çözüldü mü?" sorusu karşısında uzun uzun sunucu Gökay Kalaycıoğlu'na bakan ve kelimeler boğazına düğümlenen Öztürk, "Bu hayatta her şey olabilir. Tabi ki de çocuklarımı çok seviyorum. Kendi kendime şöyle bir karar aldım; bir gün ortadan kaybolacağım, hiç kimse bulamayacak beni. Safiye Soyman da dahil. Bardak taştığında, gücümün bittiği gün olacak. Her türlü imkana sahibim. Tanınmak beni çok yıpratıyor. Şöhret benim işim değil. Hayatım çok renkli ama yattığımda sabaha kadar düşünüyorum."

Kimsenin bilmediği evlatlarından bahseden Faik Öztürk'ten çok konuşulacak itiraf: Evlerine hiç gitmedim, görmek istemiyorum

"ÇOCUKLARIMIN EVİNE GİTMEM, NEREDE OTURDUKLARINI DAHİ BİLMEM"

"Kimseyle bir sorunum yok, benim sorunum kendi içimle. Safiye Soyman'ı çok severim, bir gün yüzünü öne düşürmedim. Beni herkes şen şakrak biliyor ama öyle değil. İki kardeşim dışında kimsenin evine gitmedim. Buna çocuklarım da dahil. Evlerinin nerede olduğunu da bilmem. Gidip görmek istemiyorum. Çocuklarımla görüşüyorum ama evlerine gitmiyorum. Ben hem annelik hem babalık yaptım."

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Son Dakika Magazin Kimsenin bilmediği evlatlarından bahseden Faik Öztürk'ten çok konuşulacak itiraf: Evlerine hiç gitmedim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kimsenin bilmediği evlatlarından bahseden Faik Öztürk'ten çok konuşulacak itiraf: Evlerine hiç gitmedim - Son Dakika
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