Kıraç Manisa'da Hayranlarına Konser Verdi - Son Dakika
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Kıraç Manisa'da Hayranlarına Konser Verdi

Kıraç Manisa\'da Hayranlarına Konser Verdi
05.06.2026 11:30
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Manisa Kültür Yolu Festivali'nde Kıraç, sevilen şarkılarını söyleyerek müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Kıraç, sevilen şarkılarını Manisalılar için seslendirdi. Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nı dolduran müzikseverler, sanatçının performansına hep bir ağızdan eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali, altıncı gününde de birbirinden renkli etkinliklerle devam etti. Festival kapsamında Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda sahne alan ünlü sanatçı Kıraç, sevilen eserleriyle Manisalılara müzik dolu bir gece yaşattı.

Konser boyunca "Zaman", "Endamın Yeter", "Kan ve Gül" ile "Kerkük Zindanı" başta olmak üzere geniş repertuvarından eserler seslendiren Kıraç, dinleyicilerden büyük ilgi gördü. Festival alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının şarkılarına zaman zaman hep bir ağızdan eşlik etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen konserde müzikseverler unutulmaz anlar yaşarken, Kıraç'ın sahne performansı festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu.

Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda gerçekleştirilen konser, Manisa Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gün programında yer alan etkinlikler arasında yer aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Kıraç Manisa'da Hayranlarına Konser Verdi - Son Dakika

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