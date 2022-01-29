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Kırmızı Oda'da, Delikanlı Sadi rüzgarı yeniden! - Son Dakika

Kırmızı Oda'da, Delikanlı Sadi rüzgarı yeniden!

29.01.2022 09:45
Kırmızı Oda'da, Delikanlı Sadi rüzgarı yeniden!

Geçmiş bölümlerde hikayesiyle diziye damga vuran Delikanlı Sadi'nin geri döndüğü görülüyor.

Sadi'nin geçmiş yaşantısına dair detayların net bir şekilde inceleneceği vurgulanırken, hapishanede yaşadıkları sonrası yılar sonra yeminini tutacağı görülür. Sadi'nin yolda karşılaştığı Ali Baran'a silah çekmesi ise dikkatleri çeker.

Sadi kliniği ilk defa ziyaret eder ve doktor hanıma iyi olmadığını anlatır. Sadi'ye çevresindeki kişiler Delikanlı Sadi diye hitap ederken Sadi'de kendini o şekilde tanıtır. Belindeki silahı gören doktor hanım korkar ama merakına yenik düşerek Sadi'yi tedavi etmeyi kabul eder.

DELİKANLI SADİ'NİN HİKAYESİ

Delikanlı Sadi, küçük yaşta annesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşamaya mecbur kalmıştır. Tek başına çıktığı bu yolda karşısına Miço Mehmet çıkınca birlikte bir hayat kurmaya karar verirler. Hayatlarında her şey yolunda gider karşılarına sokakları parselleyip, çocukları çalıştırarak paralarına el koyan Abdullah çıkar. Sonrasında hayatları felakete dönen Sadi ve Miço defalarca kaçma planı yapsalar da başarılı olamazlar. Bu bataklıktan onları çıkaransa ekibe en son katılan Cemre olacaktır.

Cemre'yi kaybettikten sonra Miço'yla yolları ayrılan Sadi ömrünün geri kalanını onu bekleyerek geçirirken hayatını değiştiren kişi Hamdi Baba ve onun kız kardeşi Azra olacaktı.

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Erkan Petekkaya, Binnur Kaya, Kırmızı Oda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kırmızı Oda'da, Delikanlı Sadi rüzgarı yeniden! - Son Dakika Magazin


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