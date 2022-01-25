Kırmızı Oda'da sürpriz isim! Erkan Petekkaya tekrar dizide

Başrolünü Binnur Kaya'nın oynadığı dizi ilk sezonunda reytinglerde üst sıralardaydı. Ancak dizi yeni sezonda istediğini bulamadı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Sadi ile Doktor Hanım'ın sarılması dikkat çekiyor.

YENİDEN KIRMIZ ODA'DA

Bu sezon reytingleri düşen Kırmızı Oda'da yeni bir gelişme yaşandı. Reytingleri düşen dizide, geçen sezon Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya geri dönüyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon "Delikanlı Sadi" karakteriyle Kırmızı Oda'ya katılan oyuncu Erkan Petekkaya ile yeniden anlaşma sağlandı.