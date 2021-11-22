TV8 ekranlarında ilgiyle izlenen Kırmızı Oda dizisi etkileyici konusu kadar, ünlü konuk oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.
Dizinin yeni bölümlerine şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Sitare Akbaş da konuk oluyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; SitareAkbaş, Gökhan Özoğuz'un canlandırdığı Dara'nın sevgilisi "Sare" karakterini oynayacak.
Özoğuz, Kırmızı Oda'da uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakterine hayat veriyor.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Kırmızı Oda dizisine bomba transfer! Yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen isim konuk oyuncu oluyor - Son Dakika Magazin