Kırmızı Oda dizisine bomba transfer! Yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen isim konuk oyuncu oluyor

TV8 ekranlarında ilgiyle izlenen Kırmızı Oda dizisi etkileyici konusu kadar, ünlü konuk oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.

MURAT DALKILIÇ'IN SEVGİLİSİ KONUK OLUYOR

Dizinin yeni bölümlerine şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Sitare Akbaş da konuk oluyor.

DARA'NIN SEVGİLİSİNİ CANLANDIRACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; SitareAkbaş, Gökhan Özoğuz'un canlandırdığı Dara'nın sevgilisi "Sare" karakterini oynayacak.

Özoğuz, Kırmızı Oda'da uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakterine hayat veriyor.