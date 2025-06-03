Kısa şortuyla çölde video çeken ünlü şarkıcı sosyal medyayı salladı

Amerikalı pop şarkıcısı Sabrina Carpenter, sosyal medyada paylaştığı gizemli video ile hayranlarını heyecanlandırdı. 26 yaşındaki sanatçının çöl ortasında çektiği kısa klip, yeni müzik çıkaracağına dair spekülasyonları artırdı.

Videoda Carpenter, ıssız bir çöl yolunda otostop çekmeye çalışırken görülüyor. Minik kot şort ve beyaz gömlek giyen şarkıcı, yanında bavuluyla araç bekliyor ancak başarılı olamıyor. Video sessiz olarak çekilmiş ve sonunda Carpenter'ın "aman Tanrım" dediği duyuluyor.

Carpenter videoda sarı saçlarını kıvırcık bırakmış, topuklu sandaletler giymiş. Çöl manzarası ve vintage tarzı görüntüler, profesyonel bir prodüksiyonu andırıyor.

Video paylaşılır paylaşılmaz hayranlar yorumlara koştu. Çoğu takipçi bunun yeni şarkı tanıtımı olduğuna inanıyor:

"YENİ MÜZİK GELİYOR MU?" sorusunu soran hayranlar, özellikle bu Cuma yeni bir şarkı çıkabileceğini düşünüyor.

"Yine yazın şarkısı için hazırlanıyor, kraliçe!" yorumunu yapan bir hayran, Carpenter'ın geçen yıl büyük hit yapan şarkılarını hatırlattı.

"Yazın şarkısını garantiliyor" ve "Yeni müzik lütfen lütfen lütfen" gibi yorumlar da dikkat çekti.

Sabrina Carpenter son dönemde müzik kariyerinde büyük başarı elde etti. Özellikle yazlık şarkılarıyla listlerde üst sıralara çıkan sanatçı, hayranları tarafından "yazın kraliçesi" olarak anılıyor.

Sanatçının bu gizemli paylaşımının ardından yeni müzik duyurusu gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor. Video şu anda sosyal medyada viral olmaya devam ediyor.