Kısa şortuyla çölde video çeken ünlü şarkıcı sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Kısa şortuyla çölde video çeken ünlü şarkıcı sosyal medyayı salladı

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Kısa şortuyla çölde video çeken ünlü şarkıcı sosyal medyayı salladı
03.06.2025 15:48
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Kısa şortuyla çölde video çeken ünlü şarkıcı sosyal medyayı salladı
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Amerikalı pop şarkıcısı Sabrina Carpenter, sosyal medyada paylaştığı gizemli bir video ile hayranlarını heyecanlandırdı. Çöl ortasında çektiği kısa klip, yeni bir müzik çıkaracağına dair spekülasyonları artırdı. Carpenter, videoda ıssız bir çöl yolunda otostop çekmeye çalışırken görülüyor. Video, vintage tarzı görüntüler ve çöl manzarası ile profesyonel bir prodüksiyonu andırıyor.

Amerikalı pop şarkıcısı Sabrina Carpenter, sosyal medyada paylaştığı gizemli video ile hayranlarını heyecanlandırdı. 26 yaşındaki sanatçının çöl ortasında çektiği kısa klip, yeni müzik çıkaracağına dair spekülasyonları artırdı.

Videoda Carpenter, ıssız bir çöl yolunda otostop çekmeye çalışırken görülüyor. Minik kot şort ve beyaz gömlek giyen şarkıcı, yanında bavuluyla araç bekliyor ancak başarılı olamıyor. Video sessiz olarak çekilmiş ve sonunda Carpenter'ın "aman Tanrım" dediği duyuluyor.

Carpenter videoda sarı saçlarını kıvırcık bırakmış, topuklu sandaletler giymiş. Çöl manzarası ve vintage tarzı görüntüler, profesyonel bir prodüksiyonu andırıyor.

Video paylaşılır paylaşılmaz hayranlar yorumlara koştu. Çoğu takipçi bunun yeni şarkı tanıtımı olduğuna inanıyor:

"YENİ MÜZİK GELİYOR MU?" sorusunu soran hayranlar, özellikle bu Cuma yeni bir şarkı çıkabileceğini düşünüyor.

"Yine yazın şarkısı için hazırlanıyor, kraliçe!" yorumunu yapan bir hayran, Carpenter'ın geçen yıl büyük hit yapan şarkılarını hatırlattı.

"Yazın şarkısını garantiliyor" ve "Yeni müzik lütfen lütfen lütfen" gibi yorumlar da dikkat çekti.

Sabrina Carpenter son dönemde müzik kariyerinde büyük başarı elde etti. Özellikle yazlık şarkılarıyla listlerde üst sıralara çıkan sanatçı, hayranları tarafından "yazın kraliçesi" olarak anılıyor.

Sanatçının bu gizemli paylaşımının ardından yeni müzik duyurusu gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor. Video şu anda sosyal medyada viral olmaya devam ediyor.

Kısa şortuyla çölde video çeken ünlü şarkıcı sosyal medyayı salladı
Kısa şortuyla çölde video çeken ünlü şarkıcı sosyal medyayı salladı

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Son Dakika Magazin Kısa şortuyla çölde video çeken ünlü şarkıcı sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • R C G:
    editör abaza herhalde. 16 2 Yanıtla
    VillaUmut:
    Asıl abazalar yorumlarda abicim baksanıza:)) 0 0
  • aragorn:
    BURDA OLSA DAHA İLK KAREDE ZİKERLER YOLD BUNU 4 1 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Dikkat et süngüyü takarlar 0 3 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    ya hiç çöl görmesek çöl diye kandıracaksınız 0 1 Yanıtla
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