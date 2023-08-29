Kısırlaştırma ameliyatı olan Rafet El Roman erkeklere seslendi: Sorumluluk alma zamanı geldi - Son Dakika

Kısırlaştırma ameliyatı olan Rafet El Roman erkeklere seslendi: Sorumluluk alma zamanı geldi

Son Güncelleme: 29.08.2023 10:46

Çocuk sahibi olmamak için 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olduğunu söylediği için eleştirilerin hedefi olan Rafet El Roman, yayınladığı videoda erkeklere seslenerek ''Genelde bu yük hep kadınlara yüklenir. Sizden bir tebrik beklemiyorum ama bu sorumluluğun erkeklerin de üstlenmesinin zamanı gelmiştir diye düşünüyorum'' dedi.

3 çocuk babası Rafet El Roman son verdiği röportajda 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olduğunu itiraf etti. Açıklamasından sonra tepki çeken şarkıcı, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak "Bizim hayatımızda bir şey gizli kalmaz ondan benden duyun istedi. Bu konuda kadının yanı sıra erkeğin de sorumluluk alması lazım" ifadelerini kullandı.

"NE KEDİLİĞİM KALDI NE TAVŞANLIĞIM"

Şimdilerde kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç ile yaşadığı aşkla konuşulan Rafet El Roman, artık çocuk sahibi olamayacağını söyledi. Kısırlaştırma ameliyatı olduğunu itiraf etmesiyle gündeme gelen şarkıcı, eleştirilerin ardından Instagram hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Bana 'bir daha çocuk istiyor musun?' diye soruldu. Ben de dürüstçe ve tüm samimiyetimle cevap verdim. Bizim hayatımızda hiçbir şey gizli saklı kalmaz eninde sonunda ortaya çıkar. İnsanların bunu benden duymalarını istedim. Röportajımı çok güldüm çünkü ne kediliğim kaldı ne tavşanlığım kaldı... Bazı müziksever de 'abi geçmiş olsun' yazdı. Herhalde olaya hakim değiller. "

"ARTIK ERKEKLERİN DE SORUMLULUK ALMASININ ZAMANI GELDİ"

"Bazı insanlar da tepkilerini dile getirdi normal olarak. 'Biz bunu bilmek zorunda mıyız' dediler ama ben böyle bir soru sorulduğu için cevap verdim. Yoksa 10 yıldır ben bu konuya hiç değinmedim. İnsanların bunu birebir benden duymalarını istedim. Dünyada bunu milyonlarca yaptıran insanlar var. Genelde bu yük hep kadınlara yüklenir. Şu anda sizden bir tebrik beklemiyorum ama bu sorumluluğun erkeklerin de üstlenmesinin zamanı gelmiştir diye düşünüyorum."

Kısırlaştırmam ameliyatı olan Rafet El Roman'dan eleştirilere cevap: Erkeklerin sorumluluk alması lazım
Kısırlaştırmam ameliyatı olan Rafet El Roman'dan eleştirilere cevap: Erkeklerin sorumluluk alması lazım
Kısırlaştırmam ameliyatı olan Rafet El Roman'dan eleştirilere cevap: Erkeklerin sorumluluk alması lazım
Rafet El Roman ve kız arkadaşı

Rafet El Roman, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısırlaştırma ameliyatı olan Rafet El Roman erkeklere seslendi: Sorumluluk alma zamanı geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kısırlaştırma ameliyatı olan Rafet El Roman erkeklere seslendi: Sorumluluk alma zamanı geldi - Son Dakika
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