Kısırlaştırma ameliyatı olan Rafet El Roman erkeklere seslendi: Sorumluluk alma zamanı geldi

3 çocuk babası Rafet El Roman son verdiği röportajda 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olduğunu itiraf etti. Açıklamasından sonra tepki çeken şarkıcı, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak "Bizim hayatımızda bir şey gizli kalmaz ondan benden duyun istedi. Bu konuda kadının yanı sıra erkeğin de sorumluluk alması lazım" ifadelerini kullandı.

"NE KEDİLİĞİM KALDI NE TAVŞANLIĞIM"

Şimdilerde kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç ile yaşadığı aşkla konuşulan Rafet El Roman, artık çocuk sahibi olamayacağını söyledi. Kısırlaştırma ameliyatı olduğunu itiraf etmesiyle gündeme gelen şarkıcı, eleştirilerin ardından Instagram hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Bana 'bir daha çocuk istiyor musun?' diye soruldu. Ben de dürüstçe ve tüm samimiyetimle cevap verdim. Bizim hayatımızda hiçbir şey gizli saklı kalmaz eninde sonunda ortaya çıkar. İnsanların bunu benden duymalarını istedim. Röportajımı çok güldüm çünkü ne kediliğim kaldı ne tavşanlığım kaldı... Bazı müziksever de 'abi geçmiş olsun' yazdı. Herhalde olaya hakim değiller. "

"ARTIK ERKEKLERİN DE SORUMLULUK ALMASININ ZAMANI GELDİ"

"Bazı insanlar da tepkilerini dile getirdi normal olarak. 'Biz bunu bilmek zorunda mıyız' dediler ama ben böyle bir soru sorulduğu için cevap verdim. Yoksa 10 yıldır ben bu konuya hiç değinmedim. İnsanların bunu birebir benden duymalarını istedim. Dünyada bunu milyonlarca yaptıran insanlar var. Genelde bu yük hep kadınlara yüklenir. Şu anda sizden bir tebrik beklemiyorum ama bu sorumluluğun erkeklerin de üstlenmesinin zamanı gelmiştir diye düşünüyorum."