Magazin

Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

23.01.2026 12:07  Güncelleme: 12:08
'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' yarışması, Azeri asıllı yarışmacı Perinaz, cesur dans performansıyla dikkat çekti. Programa daha önce kadınları aşağılayıcı ve istismar edici içerikler nedeniyle RTÜK tarafından ceza verilmişti.

Dijital bir platformda yayınlanan 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' adlı yarışma programı, Azeri asıllı yarışmacı Perinaz'ın yarışma sırasında sergilediği dans performansıyla yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

RTÜK DAHA ÖNCE CEZA VERMİŞTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yarışmaya daha önce kadınları aşağılayıcı ve istismar edici içerikler gerekçesiyle idari para cezası uygulamıştı. RTÜK ayrıca programın yayınlandığı dijital platformun katalogdan çıkarılmasına karar vermişti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YENİDEN ARTTI

Perinaz'ın dans görüntülerinin yayılmasıyla birlikte program, sosyal medyada yeniden eleştirilerin hedefi oldu. Kullanıcılar, daha önce alınan RTÜK kararlarını hatırlatarak yarışmanın içeriklerine yönelik denetimlerin yeterliliğini tartışmaya açtı.

Magazin

