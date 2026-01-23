Kısmetse Olur\'da Perinaz\'dan RTÜK\'ün radarına takılacak dans

Dijital bir platformda yayınlanan 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' adlı yarışma programı, Azeri asıllı yarışmacı Perinaz'ın yarışma sırasında sergilediği dans performansıyla yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yarışmaya daha önce kadınları aşağılayıcı ve istismar edici içerikler gerekçesiyle idari para cezası uygulamıştı. RTÜK ayrıca programın yayınlandığı dijital platformun katalogdan çıkarılmasına karar vermişti.
Perinaz'ın dans görüntülerinin yayılmasıyla birlikte program, sosyal medyada yeniden eleştirilerin hedefi oldu. Kullanıcılar, daha önce alınan RTÜK kararlarını hatırlatarak yarışmanın içeriklerine yönelik denetimlerin yeterliliğini tartışmaya açtı.
