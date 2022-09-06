Cansel Çördük'ten Şok Eden Taciz İtirafı! - Son Dakika
Üye Girişi

Cansel Çördük'ten Şok Eden Taciz İtirafı!

06.09.2022 13:59
Cansel Çördük'ten Şok Eden Taciz İtirafı!

'Kısmetse Olur' yarışmasıyla şöhrete kavuşan Cansel Çördük, "Eşcinsellik benim için sapkınlıktır" diyerek gündem olan Mehmet Ali Erbil hakkında şoke eden taciz iddiası ortaya attı. İşte Çördük'ün çarpıcı açıklamaları...

Erşan Kuneri'yi aşırı küfürlü bulan, bazı sanatçıların LGBT'yi desteklemelerine tepki gösteren ve eşcinselliği de sapkınlık olarak gördüğünü ifade eden Mehmet Ali Erbil, sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Kısmetse Olur yarışmasıyla şöhrete kavuşan Cansel Çördük, "Eşcinsellik benim için sapkınlıktır" diyerek gündem olan Mehmet Ali Erbil hakkında şoke eden bir iddia ortaya attı.

'TACİZ' İDDİASI!

Cansel Çördük, bundan yıllar önce Mehmet Ali Erbil'in kendisine mesaj yoluyla taciz girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

"OTELDE BULUŞMAYA DAVET ETTİ"

Cansel Çördük, yaptığı açıklamada "Ben 14-15 yaşındayken aynı yaşta bir arkadaşımdan rızam olmadan numaramı alıp aramış ve flört etmeye otelde buluşmaya falan çalışmıştı. Bu piyasada maalesef çok yaygın. İyi ki yaşımın saflığına düşüp hata yapmadım" ifadelerini kullandı.

"PARALI SAPIKLARA KENDİNİZİ KULLANDIRMAYIN"

Sözlerini sürdüren Çördük, "18 yaş altındaki kızlar maalesef böyle şeylere kanıp travmatik cinsel şeyler yaşıyorlar çok dinledim. Lütfen hayatta hiçbir şey için acele etmeyin kimseye kendinizi kullandırmayın! Özellikle bu tip paralı sapıklara!" dedi.

CANSEL ÇÖRDÜK KİMDİR?

Cansel Çördük, 1995 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı. Lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Çılgın Dersane filminde rol alan Çördük, Kanal D ekranlarına yayınlanan Kısmetse Olur isimli yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Aynı programda tanıştığı Eser West ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle sürekli gündem oluyordu. Sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunan Cansel Çördük, modellik yapıyor.

YORUMLAR
500
Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı Cansel Çördük, 'Mehmet Ali Erbil 15 yaşımda beni otele çağırdı' itirafını yapan takipçisine cevap verdi: Paralı sapıklardan uzak durun Cansel Çördük, 'Mehmet Ali Erbil 15 yaşımda beni otele çağırdı' itirafını yapan takipçisine cevap verdi: Paralı sapıklardan uzak durun
Kaynak: Snob Magazin

Mehmet Ali Erbil, Cansel Çördük, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cansel Çördük'ten Şok Eden Taciz İtirafı! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
13:06 Yenikapı'da feci kaza İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı
13:02 Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı
12:40 Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı
12:15 Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? "Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum"
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 13:59:51. #1.12#
SON DAKİKA: Cansel Çördük'ten Şok Eden Taciz İtirafı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement