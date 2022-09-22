Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York'ta: Beşir'in çektiğine yemin edebilirim, ama kanıtlayamam - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York'ta: Beşir'in çektiğine yemin edebilirim, ama kanıtlayamam

22.09.2022 17:21
Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York'ta: Beşir'in çektiğine yemin edebilirim, ama kanıtlayamam

2008 ile 2010 arasına damga vuran Aşkı Memnu dizisinden 12 yıl sonra başka bir projede buluşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, New York sokaklarında görüntülendi. Bir Twitter kullanıcısının ünlü oyuncuların görüntüleriyle ilgili, "Beşir'in çektiğine yemin edebilirim, ama kanıtlayamam" yorumu gündem oldu.

Halit Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu televizyon dizisinde, Bihter ile Behlül'ü canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, 12 yıl aradan sonra yine bir araya geldi. ABD merkezli çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'de yayınlanacak olan "Last Call For İstanbul" yapımında yer alan ünlü oyuncular, filmin İstanbul çekimlerinin ardından New York'a gitti.

GÖRÜNTÜLER İÇİN BEŞİR GÖNDERMESİ

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un sinema filminin New York çekimlerinden görüntüler de sosyal medyadan yayınlandı.

Amatör kamerayla çekilen kısa bir video görüntüsünü TikTok üzerinden paylaşıldı. Bir Twitter kullanıcısının, Tatlıtuğ ve Saat'in caddede bavul ile yürüdüğü anlar için, "Beşir'in çektiğine yemin edebilirim, ama kanıtlayamam" yorumu sosyal medyada viral oldu.

NETFLIX PAYLAŞMIŞTI

OGM Pictures imzasıyla çekilen bir aşk filminde buluşan ünlü ikilinin fotoğrafı geçtiğimiz günlerde Netflix tarafından paylaşılmıştı. Netflix Türkiye'nin 4,2 milyon takipçi hesabından yapılan paylaşımda, "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Söyleyeceklerim bu kadar" sözleri kaydedilmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu, Beren Saat, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York'ta: Beşir'in çektiğine yemin edebilirim, ama kanıtlayamam - Son Dakika


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