Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişme sahneleri diziye damga vurdu! - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişme sahneleri diziye damga vurdu!

23.04.2022 00:32

Yakamoz S-245 dizisine Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişme sahnesi gündeme bomba gibi düştü. İkilinin cesur sahneleri sosyal medyada da büyük olay yarattı.

Geçtiğimiz günlerde bir dijital platformda yayınlanmaya başlayan Yakamoz S-245 dizisinin kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci de bulunuyor.

SEVİŞME SAHNESİ DİZİYE DAMGA VURDU

Kıvanç Tatlıtuğ'un özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman olarak karşımıza çıktığı dizinin altıncı bölümüne Tatlıtuğ'un rol arkadaşı Özge Özpirinçci ile sevişme sahnesi damga vurdu. İkilinin cesur sahneleri sosyal medyada da gündeme geldi.

Yakamoz S-245 Dizisine Damga Vuran Sevişme Sahnesi! Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci Aşka Geldi

DAHA ÖNCE DE CESUR SAHNELERDE YER ALMIŞTI

Özpirinçci, kısa bir süre önce 3 aylık hamileyken Salih Bademci ile birlikte rol aldığı İlk ve Son dizisindeki sevişme sahneleriyle de çok konuşulmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişme sahneleri diziye damga vurdu!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişme sahneleri diziye damga vurdu!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişme sahneleri diziye damga vurdu!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişme sahneleri diziye damga vurdu!
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Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ, Yakamoz, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişme sahneleri diziye damga vurdu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişme sahneleri diziye damga vurdu! - Son Dakika
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