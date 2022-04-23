Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişme sahneleri diziye damga vurdu! - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde bir dijital platformda yayınlanmaya başlayan Yakamoz S-245 dizisinin kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci de bulunuyor.
Kıvanç Tatlıtuğ'un özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman olarak karşımıza çıktığı dizinin altıncı bölümüne Tatlıtuğ'un rol arkadaşı Özge Özpirinçci ile sevişme sahnesi damga vurdu. İkilinin cesur sahneleri sosyal medyada da gündeme geldi.
Özpirinçci, kısa bir süre önce 3 aylık hamileyken Salih Bademci ile birlikte rol aldığı İlk ve Son dizisindeki sevişme sahneleriyle de çok konuşulmuştu.
Kaynak: Snob Magazin
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