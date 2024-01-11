Kıvırcık Ali\'nin Anma Törenine MESAM Genel Başkanı ve Sanatçının Sevdikleri Katıldı

Kıvırcık Ali olarak tanınan Ali Özütemiz'in Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda yapılan anma törenine MESAM Genel Başkanı Recep Ergül, MESAM Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kul, Tuğba Akkavak, Denetleme Kurulu Başkanı Cengizhan Kutlu ve beraberindeki heyet ile sanatçının çocukları Eren ve Ceren Özütemiz ile sevdikleri katıldı.

Törene katılanlar Kıvırcık Ali'nin mezarına çiçekler bıraktı. Kıvırcık Ali'nin yüzyıllarca söylenecek ölümsüz eserlere imza attığını belirten MESAM Genel Başkanı Başkan Ergül yaptığı açıklama, "Ali, her şeyden önce soyadı gibi özü ve sözü temiz bir insandı.

Erdemli, ahlaklı, birleştirici ve mütevazı kişiliği ile gönüllerde taht kurdu" dedi.

"BEDENEN ARAMIZDAN AYRILSA DA ÖLÜMSÜZDÜR"

Recep Ergül sözlerine şöyle devam etti; "Ozanlar, bedenen aramızdan ayrılsalar da ölümsüzdürler. Sevincimize, hüznümüze rehber olmaya devam ediyor.

Onun güler yüzünü ve sevecenliğini çok özlüyoruz. Dostum ve kardeşimdi. Ölümünün üstünden on üç yıl geçti ama acısı her dem tazedir yüreklerimizde. Devr-i daim olsun. Ruhu şad olsun."

MESAM Başkan Vekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Kul ise "Kıvırcık Ali'nin anısını yaşatmak, hepimizin görevidir.

'Gül tükendi, ben tükendim' gibi ölümsüz eserleri ile halen yaşamaktadır. MESAM ailesinin ve tüm toplumumuzun her zaman kalbinde yaşayacaktır" dedi.

ÖLÜN VİRAJINDA HAYATINI KAYBETTİ

Türk Halk Müziği sanatçısı 'Kıvırcık Ali' olarak bilinen Ali Özütemiz 11 Ocak 2011'de sabaha karşı Tepecik, Büyükçekmece'de 'ölüm virajı' olarak bilinen yolda kendi aracıyla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Kıvırcık Ali'nin hayatını kaybettiği trafik kazasında, karayolları sorumlu bulunmuştu. Açılan tazminat davasında, mahkeme Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sanatçının ailesine 294 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.