Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş, yeni yaşını kutladı. Ünlü oyuncunun 17 yaşına girdiğini öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.
Rol aldığı Kızıl Goncalar dizisi ile kariyerinde bir ilerleme kaydeden genç oyuncu Mina Demirtaş, dizide hayat verdiği Zeynep karakteriyle izleyicinin beğenisini topluyor.
Demirtaş, O Ses Türkiye yılbaşı programında "16 yaşındayım, Şubat ayında 17 olacağım" demişti. Mina Demirtaş, yeni yaşını Kızıl Goncalar setinde kutladı.
Mert Yazıcıoğlu, Mina'nın yeni yaşını birlikte çektikleri bir pozlarını sosyal medya hesabında paylaşarak "İyi ki doğdun" yazdı.
Son Dakika › Magazin › Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş 17 yaşına girdi: Yeni yaşını sette kutladı - Son Dakika
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