Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finalinde kaza sahnesi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finalinde kaza sahnesi sosyal medyada gündem oldu

19.06.2023 13:45

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Fevza Civelek, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi 29. bölümle sezon finali yaptı. Sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer'in içinde olduğu araç kaza yaptı. Kaza sahnesinde dublör kullanılmaması ise sosyal medyada takdir topladı. Kamera arkası görüntüleri ise TikTok'ta paylaşıldı.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Fevza Civelek, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi 29. bölümle sezon finali yaptı. Sezon finalinin sonunda ise Kıvılcım ve Ömer'in içinde olduğu araç kaza yaptı. Sahnenin kamera arkası görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

DUBLÖR KULLANMADILAR

Uzun zamandır 150 bin takipçisinin bulunduğu TikTok hesabından dizi ve filmlerin kamera arkası görüntülerini paylaşan Yener Yalçın isimli kullanıcı, bu sefer de Kızılcık Şerbeti'nin kaza sahnesini yayınladı. Yalçın'ın bir takipçisinin isteği üzerine yayınladığı sahnede Kıvılcım ve Ömer'in içinde bulunduğu araç, bir mekanizma üzerinde kendi etrafında döndürüldü. Ömer'i oynayan Barış Kılıç ile Kıvılcım'ı oynayan Evrim Alasya'nın kaza sahnesinde dublör kullanmaması da sevenlerinden tam not aldı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finalindeki kaza sahnesinin kamera arkası görüntüsü çıktı
Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finalindeki kaza sahnesinin kamera arkası görüntüsü çıktı
YORUMLAR (1)
  • mesut yuksel: Tam bir komedi kaza sahnesi. Hiç olmazsa birez gerçeğe uygun yapın be kardeşim. Basit bir rampa bu kadar. Ve ne hikmetse tüm olumsuzluklar aynı ana toplanmış. Bol demagoji, duygusal sömürü tam bizim insanımıza göre... Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Kızılcık Şerbeti, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finalinde kaza sahnesi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finalinde kaza sahnesi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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