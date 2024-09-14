Kızılcık Şerbeti'ndeki ''Kadının beyanı esastır'' repliği tepki çekti - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'ndeki ''Kadının beyanı esastır'' repliği tepki çekti

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Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde kendisini camdan atan Görkem suçsuz olmasına rağmen Fatih'ten şikayetçi oluyor. Ünal ailesi ifadede duruma itiraz ederken emniyet müdürü de ''Kadının beyanı esastır'' diyor. İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan cümlenin eşine iftira atan bir kadın için kullanılması seyirciyi kızdırdı.

14.09.2024 14:34
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Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dün akşam 3. sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide kendisini camdan atan eşi tarafından iftira atılan Fatih'in ifade verdiği sahne tepkileri beraberinde getirdi.

"BU İFADEYİ İFTİRA ATAN KADIN İÇİN KULLANAMAZSINIZ"

Ömer ile daha önce ilişki yaşadığı ortaya çıkan Görkem, Fatih'le tartışırken kendisini camdan aşağı attı. Hastaneye kaldırılan Görkem, ilk ifadesinde kendisini Fatih'in ittiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Anne ve babası ile ifade vermeye giden Fatih hakkındaki iddiayı yalanlarken Abdullah Bey de emniyet müdürüne "Müdür bey az çok bizi tanıyorsunuz. Söylediğiniz şey olmuş olabilir mi hiç? diyor. Emniyet müdürünün "Maalesef yapabileceğim bir şey yok. Kadının beyanı esastır" sözleri seyirciyi kızdırdı. Kötü bir karakteri oynayan ve eşine iftira atan Görkem için kullanılan "Kadının beyanı esastır" ifadesi "Bunu ne hakla iftira atan bir kadın için kullanabilirsiniz" yorumları yağdı.

Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Kadının beyanı esastır' repliği tepki çekti

ŞİDDET TEHDİDİ ALTINDAKİ KADINLAR İÇİN KULLANILIR

"Kadının beyanı esastır" ilkesi 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun tarafından düzenlenmektedir. Bu ilke, şiddet tehdidi altında olduğunu beyan eden kadının, ilave delil aramaksızın koruma mekanizmalarına dahil edilmesidir.

İşte sahne için yapılan bazı yorumlar...

Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Kadının beyanı esastır' repliği tepki çekti
Kızılcık Şerbeti\'ndeki \'\'Kadının beyanı esastır\'\' repliği tepki çekti

İstanbul Sözleşmesi, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'ndeki ''Kadının beyanı esastır'' repliği tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Hamdi Albuz: Bir kadın suçsuz yere bir adam için " beni taciz ediyor" diye iftira atsa kadının beyanı esastır diye ispat yükümlülüğü olmadan erkeğe ceza mı verilecek? 63 3 Yanıtla
  • ALİÇO null: Asla kadının beyanı esastır ilkesini kabul etmiyorum, yıllardır böyle diye diye kadından eziyet ve şiddet görmüş erkeklerin hakkı yenildi adliye koridorlarında süründürüldü haklı olsa da tazminat istendi, işte bu yüzden bir daha evlenmeye tövbe ettik 57 1 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu: Filmin içinde yaşıyor millet, her kurguya, senaryoya karışıyor. Gel sen çek oyna o zaman ya. Hayatta bunlar olmuyor mu sanıyorsunuz?! 18 4 Yanıtla
  • Türk Ak: VERİN YETKİYİ KADINLARA VERİN HEPİMİZİN BİR GÜN BAŞI AGRINCA ANLAYACAKSINIZ 17 1 Yanıtla
  • Emre Acar: Türkiye cumhuriyeti kanunlarına göre Türk kadını iffet izzeti için yalan söylemez buyüzden kadın beyanı esastır kötüye kullananlar için dava açma hakkınız bulunur fakat durum bu 3 13 Yanıtla
  • İlyas null: kadının beyanı esastır derseniz kadın cinayetlerini görmeniz kaçınılmaz olur 3 2 Yanıtla
  • İbrahim Yendi: bir kadın sözü esas olarak kabul edilmesi kadın yalan söylemesini kolaylaştırır.peki erkeklerin sözü neden esas olarak kabul edilmiyor burada eşitsizlik oluyor 3 0 Yanıtla
  • Lokman Eroglu: Hani eşit haklar nereye gitti? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'ndeki ''Kadının beyanı esastır'' repliği tepki çekti - Son Dakika
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