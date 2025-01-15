Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay bilmecesi çözüldü! - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay bilmecesi çözüldü!

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Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde, Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay karakterinin akıbeti merak konusu olmuştu. Görkem'in çıkardığı yangında ağır yaralanan Nilay'ın durumunu afiş ele verdi.

15.01.2025 17:05  Güncelleme: 17:22
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Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, her bölümüyle izleyiciyi adeta ekrana kilitliyor. Heyecan dolu son bölümüyle sosyal medyada zirveye yerleşen dizide Nilay karakterinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Dizinin son bölümünde Özge Özacar'ın hayat verdiği Görkem karakterinin çıkardığı yangında, Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay karakteri ağır yaralandı. İzleyiciler, hastanede tedavi altına alınan Nilay'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya başladı.

Nilay'ın yoğun bakımda olduğunu ve durumunun kötüye gittiğini öğrenen annesi, "Gitti kızım. Doyamadım kızıma" diyerek feryat edince pek çok kişi Feyza Civelek'in diziye veda edeceğini düşündü.

YENİ AFİŞ NİLAY SEVENLERİ RAHATLATTI

Dizinin yeni bölüm fragmanında Nilay'ın akıbeti gizlense de dikkatli izleyici, Kızılcık Şerbeti'nin afişindeki detayı gözden kaçırmadı.Dizinin yeni afişinde Özge Özacar'ın canlandırdığı Görkem karakterinin olmadığı ancak Nilay karakterinin yer aldığı görüldü.

Kızılcık Şerbeti\'ndeki Nilay bilmecesi çözüldü!

Kızılcık Şerbeti, Feyza Civelek, Televizyon, Magazin, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay bilmecesi çözüldü! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Serkan Yalçın:
    merak eden kimler ? bizene awk 36 14 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    habere bak. sanki evrenin sırrı çözüldü. 34 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Lüzumsuz Dizi 29 7 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Saflığını senarist annesi biricik kızını neden öldürsün 26 2 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    Nilay olmazsa izlemeyiz zaten 18 6 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    kim üzüldü la nilay kim çokda 12 5 Yanıtla
  • Apple User:
    anası senarist, bişi olmaz 13 1 Yanıtla
  • setutk iyi:
    Türk dallasi kimi kiminle dizisi saçma sapan bir şey 9 1 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    ADMİN BOŞ HABERLERİ BIRAK. DİZİYİ HABER YAPMA. 8 2 Yanıtla
  • Berdeser:
    Bu dizi tv demi oynuyormuş. Bende bunu sanal platform 20-30 dk lık dizi sanıyordum. 3 6 Yanıtla
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