Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan tatil pozları! - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan tatil pozları!

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan tatil pozları!
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“Kızılcık Şerbeti” dizisinde Doğa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, işletmeci Ata Ayyıldız ile nişanlanmasının ardından soluğu teknede aldı. Ünlü oyuncunun tatilden paylaştığı bikinili kareler dikkat çekti.

“Kızılcık Şerbeti” dizisindeki Doğa karakteriyle tanınan Sıla Türkoğlu, özel hayatındaki gelişmeyle gündemde. Uzun süredir birlikte olduğu işletmeci Ata Ayyıldız ile geçtiğimiz günlerde nişanlanan oyuncu, nişan sonrası sevgilisiyle birlikte tekne tatiline çıktı.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan tatil pozları!

Aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atan çift, nişanın ardından soluğu denizde aldı. Teknede baş başa tatil yapan ikili, romantik anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan tatil pozları!

“GÜNEŞ YERİNDE” NOTUYLA PAYLAŞTI

Tatilden peş peşe fotoğraflar yayınlayan Sıla Türkoğlu, mavi bikinisiyle verdiği pozlarla dikkat çekti. Doğal görünümüyle beğeni toplayan oyuncu, karelerinin üzerine “Güneş yerinde” notunu düştü.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan tatil pozları!

Türkoğlu, yalnızca kendi fotoğraflarını değil, müstakbel eşi Ata Ayyıldız ile birlikte çekilen romantik karelerini de takipçilerinin beğenisine sundu.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan tatil pozları!

Çiftin teknedeki keyifli ve aşk dolu anları kısa sürede ilgi görürken, paylaşımların altında çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı yer aldı. Nişan sonrası çıktıkları tatille moral depolayan Türkoğlu ve Ayyıldız, düğün öncesi birlikte vakit geçirmenin tadını çıkardı.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan tatil pozları!
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan tatil pozları!

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Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan tatil pozları! - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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