Kobra Murat İkinci Kez Ameliyat Olacak - Son Dakika
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Kobra Murat İkinci Kez Ameliyat Olacak

Kobra Murat İkinci Kez Ameliyat Olacak

Kobra Murat, mübarek Ramazan ayının ilk gününde ikinci kez ameliyat olacağını duyurdu. Şarkıcı, sevenlerinden helallik ve dua beklediğini söyledi. İki ay önce bağırsak çatlaması ameliyatı olan Murat, torbaları aldırmak için tekrar ameliyat olacak.

12.03.2024 02:24
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Kobra Murat geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen açıklamalar yapmıştı. Apar topar ameliyata alınan şarkıcı sağlığına kavuştuktan sonra göbek atarak taburcu olmuştu.

Şarkıcı yaptığı son paylaşımla ikinci kez ameliyat olacağını duyurdu. Sevenlerinden helallik isteyen ünlü isim ameliyatın detayları hakkında bilgi verdi.

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Kobra Murat, "Mübarek Ramazan ayının ilk gününde 2'inci ameliyatıma giriyorum, tüm İslam aleminden ve sevenlerimden helallik ve dua bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun hepinize hakkım helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin.

Tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 2 ay önce bağırsak çatlaması ameliyatı olmuştum. Aradan 2 ay geçti torbaları aldırmak için tekrardan ameliyat olacağım.

Fakat birinci ameliyatın aynısı olacak. Kapalı ameliyat değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Kobra Murat İkinci Kez Ameliyat Olacak - Son Dakika

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