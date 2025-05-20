Kocaeli\'de 19 Mayıs Coşkusu: Fatma Turgut Konseriyle Taçlandı

Kocaeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Fatma Turgut'un sahne performansıyla kutladı. Binlerce kişinin izlediği konserde, sevilen sanatçı Milli İrade Meydanı'nı adeta salladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Enfest Festivali kapsamında düzenlediği kutlamaların final gecesinde sahne alan Fatma Turgut, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 19 Mayıs coşkusunu sahneye taşıyan Turgut, enerjisi, sahne hakimiyeti ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla on binlerce kişiyi bir araya getirdi. Meydanı hınca hınç dolduran binlerce müziksever, sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da izlediği konser, belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı. Yayını on binlerce kişi dijital ortamdan takip etti. - KOCAELİ