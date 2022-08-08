Kocaeli'de Ceceli rüzgarı - Son Dakika
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Kocaeli'de Ceceli rüzgarı

08.08.2022 01:15
Kocaeli'de Ceceli rüzgarı

Kocaeli'de konser veren Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Ceceli sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Kocaeli'de konser veren Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Ceceli sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Ceceli, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde konser verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi birlikteliğinde, Şehit Nihat Karataş Stadı yanında düzenlenen etkinliğe her yaştan müziksever katıldı. Saatler öncesinde konser alanını dolduran kalabalık, Ceceli'nin sahneye çıkmasıyla birlikte bir anda coşkuya büründü. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar da hep bir ağızdan Ceceli'nin şarkılarına eşlik etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, binlerce müziksevere unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçıya çiçek ve plaket takdim etti. Konserin sonunda sahneye çıkan Kocaeli Ak Parti Milletvekili Cemil Yaman seyirciyi selamlayarak, Ceceli'ye iyi dileklerini iletti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Mustafa Ceceli, Kocaeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kocaeli'de Ceceli rüzgarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Ceceli rüzgarı - Son Dakika
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