Sosyal medya fenomeni güzel çıplak fotoğrafını yanlışlıkla babasına yolladı - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni güzel çıplak fotoğrafını yanlışlıkla babasına yolladı

18.10.2022 14:54

İlişkilerini canlı tutmak için kocasına çıplak fotoğraf göndermek istediği ancak görüntüyü yanlışlıkla babasına yolladığını açıklayan sosyal medya fenomeni Steph Claira, yaşanan durumu her hatırladığında utandığını ifade etti.

Sosyal medyada fitness ve sağlıklı yaşam içerikleri üreterek kısa sürede şöhrete kavuşan Steph Claira, katıldığı bir canlı yayında başına gelen utanç verici olayı anlattı.

"İLİŞKİMİZİ CANLI TUTMAK İÇİN KOCAMA ÇIPLAK FOTOĞRAF ATARIM"

"Kocam ile ilişkimi canlı tutmak için kendisine sürekli çıplak fotoğraf yollarım" diyen fenomen, bu amaçla çektiği bir fotoğrafı yanlışlıkla babasına gönderdiğini anlattı. Claira, "Yoldayken kocama fotoğraf yollamak istedim fakat eve geldiğimde fotoğrafı yanlışlıkla anne ve baba attığımı fark ettim. Ne yapacağımı şaşırdım. Neyse ki annem ve babam hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Bu durum da beni mutlu etti." dedi.

Kocasına göndereceği çıplak fotoğrafı yanlışlıkla babasına attı

CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Claira, geçen sene de yaptığı açıklamada kocası ile otuz gün aralıksız cinsel ilişkiye girdiğini fakat bunun hayatının en zor tecrübesi olduğunu açıklamıştı.

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