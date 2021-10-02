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Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı - Son Dakika

Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı

02.10.2021 10:52

Esra Erol'un programda şaşırtıcı anlar yaşandı. Programa katılan Ersin Kurucu, eşi Sonay Kurucu'nun TikTok'tan tanıştıkları ve dolandırmak istedikleri adama kaçtığını söyledi. Hakkındaki iddiaları doğrulayan Abdülhakim A. ise yayına bağlanarak, "Evet ben de evliyim. Karıma bu durumu izah ettim. Eşim kabul etmedi. Ama ben Sonay'ı seviyorum. Onu bırakamam" dedi. Bu sözler hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürdü.

9 yıllık evli çiftin hikayesi Esra Erol'un programında tüm Türkiye'yi şaşırtan bir olay örgüsüne döndü. Erol'un programına çıkan Ersin Kurucu, yayın sırasında "Eşim Sonay Kurucu, TikTok'tan tanıştığımız ve dolandırmak istediğimiz adama kaçtı" diyerek herkesi şoke etti.

DOLANDIRMAK İSTERKEN KARISI VE ÇOCUKLARINDAN OLDU

Duyduklarına inanamayan ve şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol, "Bu duyduklarım doğru mu?" diye sordu. Ersin Kurucu, eşinin TikTok'tan tanıştıkları Abdülhakim A. ile yemeğe çıktığını ve kendisinin de karısını bir arka masadan takip ettiğini, amaçlarının ise şahsa 36 Bin değerindeki bilezik aldırmak olduğunu söyledi. Ancak işleri umduğu gibi gitmeyen Ersin Kurucu'nun karısı, iki çocuğunu da alarak Abdülhakim A.'ya kaçtı.

Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için gözlerine kestirdikleri adamla kaçtı
Abdülhakim A.

"EŞİM KABUL ETMEDİ AMA SONAY'I BIRAKAMAM"

Canlı yayında yüzleşen çiftin söyledikleri ise olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Programa katılan Abdülhakim A. hakkındaki iddiaları doğrulayarak, "Evet ben de evliyim. Karıma bu durumu izah ettim. Eşim kabul etmedi. Ama ben Sonay'ı seviyorum. Onu bırakamam" dedi. Bu sözler hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürdü.

Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı

Esra Erol, Türkiye, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı - Son Dakika
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