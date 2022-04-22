Komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabında 2,5 milyon takipçiye ulaştı! - Son Dakika
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Komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabında 2,5 milyon takipçiye ulaştı!

22.04.2022 14:49

Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hasan Can Kaya, dizi ve canlı gösterileriyle hızlı yükselişini sürdürüyor. Şöhret basamaklarını emin adımlarla çıkan Kaya'nın Instagram'daki takipçisi sayısı da 2,5 milyona ulaştı.

Yıllar önce hazırladığı Konuşanlar programını YouTube'da kanalında yayınlayan Hasan Can Kaya, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer oldu. Exxen'de yayınlanan Konuşanlar'ın yanı sıra Bir Yeraltı Sit-com'u adlı dizide oynayan Kaya, aynı zamanda yurt dışında gösteriler yapmaya başladı.

2,5 MİLYON TAKİPÇİYE YÜKSELDİ

Yer aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kaya'nın aktif bir şekilde paylaşımlar yaptığı Instagram hesabı 2,5 milyon takipçiye ulaştı.

Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, Instagram'da 2,5 milyon takipçiye ulaştı

GÖSTERİSİNİN BİLETLERİ TÜKENDİ

Hasan Can Kaya, Avrupa turnesi kapsamında21 Mayıs'ta Almanya'da gösteri yapacak. Ünlü ismin bir ay önceden satışa çıkan gösterisinin biletleri kısa sürede tükendi.

Başarılı komedyen Hasan Can Kaya, Instagram'da 2,5 milyon takipçiye ulaştı

Hasan Can Kaya'nın gösteri takvimi ise şu şekilde:

  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 7 Mayıs 2022 Cumartesi Amsterdam – Rai - Hollanda
  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 8 Mayıs 2022 Pazar Wien – Stadthalle - Avusturya
  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 20 Mayıs 2022 Pazartesi Offenbach – Stadthalle Offenbach - Almanya
  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 21 Mayıs 2022 Salı Stuttgart –Porsche-Arena - Almanya
  • Hasan Can Kaya Konuşanlar 22 Mayıs 2022 Çarşamba Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle - Almanya
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Son Dakika Magazin Komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabında 2,5 milyon takipçiye ulaştı! - Son Dakika


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