Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti - Son Dakika
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Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

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Ünlü komedyen Özgür Turhan ve YouTuber eşi Deniz Bağdaş'ın boşandıklarını öğrenildi. Deniz Bağdaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı soru-cevapta ayrıldıklarını açıkladı.

28.02.2025 14:10  Güncelleme: 14:24
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Rohan adında bir oğulları bulunan komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş, boşandı.

Deniz Bağdaş, sosyal medya hesabında yaptığı soru-cevapta bir takipçisinin, "Özgür Bey ile ayrıldınız mı?" sorusuna alaylı bir dille "Milyonlarca yürek, tek soru" yanıtını verdi. Bağdaş, medeni durumu kısmında yer alan 'boşanmış' ifadesini de cevaba ekledi.

Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

"BÖYLE Mİ AÇIKLAMAM GEREKİYOR?"

Bağdaş ayrıca, boşandıklarına inanmayan takipçilerine Oğuzhan Koç'un boşanma açıklamasını paylaşarak, "Böyle mi açıklamam gerekiyor illa?" dedi.

Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

Çiftin boşanma açıklaması yapmaması ve Bağdaş'ın alaycı bir üslupla verdiği yanıtlar sosyal medyada tepki çekti.

Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

Özgür Turhan, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti - Son Dakika

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