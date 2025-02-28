Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

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Öcalan\'ın yanındaki üç kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Rohan adında bir oğulları bulunan komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş, boşandı.

Deniz Bağdaş, sosyal medya hesabında yaptığı soru-cevapta bir takipçisinin, "Özgür Bey ile ayrıldınız mı?" sorusuna alaylı bir dille "Milyonlarca yürek, tek soru" yanıtını verdi. Bağdaş, medeni durumu kısmında yer alan 'boşanmış' ifadesini de cevaba ekledi.

"BÖYLE Mİ AÇIKLAMAM GEREKİYOR?"

Bağdaş ayrıca, boşandıklarına inanmayan takipçilerine Oğuzhan Koç'un boşanma açıklamasını paylaşarak, "Böyle mi açıklamam gerekiyor illa?" dedi.

Çiftin boşanma açıklaması yapmaması ve Bağdaş'ın alaycı bir üslupla verdiği yanıtlar sosyal medyada tepki çekti.