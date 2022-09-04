Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı - Son Dakika
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Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı

04.09.2022 11:00

İzmir'deki konserinde "Küçük Bir Yol" şarkısını söyleyen Hadise sahnede gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şarkıcının bir anda ağlaması akıllarda görenleri şaşkına çevirdi.

İzmir'de Çim konserleri kapsamında sahne alan Hadise, sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanda toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

DUYGU DOLU ANLAR

Şarkıları ve danslarıyla kalabalığı coşturan ünlü şarkıcı "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken bir anda duygusallaştı.

'Küçük Bir Yol' şarkısını seslendiren Hadise bir anda gözyaşlarına boğuldu

"HAYATIMIN ŞARKISI"

Konserdeki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, gözyaşlarını tutamadığı anlara "Hayatımın şarkısı dediğim 'Küçük Bir Yolu' tam iki sene önce bugün yayınladık. Bizi böylesine güçlü ve anlamlı bir şarkı ile buluşturan Devrim ve Mete'ye tekrar teşekkür ediyorum" notunu düştü.

'Küçük Bir Yol' şarkısını seslendiren Hadise bir anda gözyaşlarına boğuldu
'Küçük Bir Yol' şarkısını seslendiren Hadise bir anda gözyaşlarına boğuldu
YORUMLAR
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Hadise, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı - Son Dakika
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