Korkut ve Dağhan Arasındaki Hesaplaşma

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Davut'un ölümü ailenin üzerinde aşılması zor bir acı bırakır. Dağhan kendini suçlamaya başlar ve intikam yeminleri ederek Korkut'un peşine düşer.

Herkes Dağhan'ın kendisine zarar vermesinden korktuğu için önlem alır. Enver işi kansız çözmek için uğraşır, Zakkumlara bir teklifle gider.

Sonrasında Dağhan'ı saf dışı bırakarak Müdür ile plan yapar. Ama yaptıkları plan Şirketten gelen bir emrin engeline takılır.

Korkut Leyla ile yakınlaşabilmek için babasının ölümünü, katilini araştırmaya başlar. Bu sırada onunla yeniden görüşebilmek için çabalamaya devam eder.

Dağhan, Leyla ve Korkut arasındaki bağlantıdan haberdar olur, onu Korkut'tan uzaklaştırmak ister. Bu konu ikili arasında bir hesaplaşmaya döner. Leyla'nın babasının ölümüyle ilgili öğrendikleri onu bir seçim yapmaya zorlar.

Dağhan ailesinin aldığı önlemleri aşarak soluğu Korkut'un yanında alır. Dağhan'dan alacakları intikam üzerine Korkut ve Kalender anlaşamazlar.

Kalender Dağhan konusunda giderek endişelenir. Korkut cenazeden sonra Dağhan'ı bulur ve ona seçim yapması için bir oyun oynar, bu oyun Dağhan'ın intikam duygusunu daha çok harlar.

Dağhan Korkut'u öldürmeye çok yaklaşmışken karşısında Şirket'in adamlarını bulur. İstediğini yapmak için Şirket'in verdiği göreve uymak zorundadır.

Bu sırada Ekber, Oya'yı yakınında tutmak için Korkut'un etrafa yaydığı korkudan faydalanır. Ancak Oya da Aydan da bu kez daha temkinlidir.