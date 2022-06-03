Kötü Haberi Böyle Duyurdu!

Oyuncu İlker Kaleli ile mutlu beraberliği olan Sıla, yaklaşık 20 gün önce düştü. Vücudunu taşa çarpmasıyla köprücük kemiğinin ucunda kırık oluşan Sıla'nın doktoru, yapılan son muayenenin ardından haziran ayında planlanan konserlere izin vermedi.

Böylece sanatçının hazirandaki konser takvimi temmuza kaydırılmış oldu. Sıla yeni albümü "Şarkıcı" sonrası konser serisine 1 Temmuz Bodrum Antik Tiyatro ile başlayacak. Sanatçı, 9 Temmuz Altınoluk, 11 Temmuz Çeşme ve ardından diğer şehirlerde devam edecek konserlerle yaz boyunca dinleyicisiyle buluşacak.

"ASKIYLA YAŞIYORUM"

10 Mayıs'ta düşme sonucu köprücük kemiğinin ucunda kırık oluşan ve kolu askıda duran sanatçı, şunları söyledi:

"Sekiz isimli askımla sesleniyorum size. Yeni olmuş bir olay değil aslında 10 Mayıs'ta oldu. Ben iyileşme ümidiyle biraz dişimi sıktım. Fakat olmadı. Diyeceksiniz ki 'Ne oldu?' Düştüm, köprücük kemiğimi taşa çarptım ve ucu da kırıldı. Alçıya da alınmıyor. Bu askıyla yaşıyorum. İlk üç konseri iptal etmemizin nedeni de buydu. Ben çaktırmama niyetiyle canlı yayında askıyı çıkartarak, hiç bir şey olmamış gibi davranarak epey bir gayret gösterdim.

Fakat doktorumun son muayenesinde haziranda yapacağım konserlerin epey risk yaratacağı sonucu çıktı. Ben tabi büyük bir moral bozukluğu yaşadım. Şarkılar yeni çıktı, birlikte efkar paslaşacağız, neşe paylaşağız diye düşünüyordum. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Nekahat dönemim devam edecek.

Konserlere 1 Temmuz Bodrum Antik'le başlayacağız. Bu durumu ben bildirmek istedim sizlere. Kısa zamanda kucaklaşmak dileğiyle... Yeni şarkılara nazarlık olsun diyelim. Öpüyorum yanaklarınızdan."

SILA GENÇOĞLU KİMDİR?

Sıla Gençoğlu, 17 Haziran 1980 tarihinde dünyaya geldi. Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve besteci Sıla'nın memleketi Acıpayam, Denizli'dir. Öğrenim hayatı için önce İzmir'e sonra İstanbul'a yerleşti. Sahne eğitimi almaya lise yıllarında başladı. Bilgi Üniversitesindeki caz eğitimi sonrasında uzun süre Kenan Doğulu'ya geri vokallik yaptı.

2007'de kendi adını verdiği albümünde yer alan ve Türkiye Resmi Listesi'nde bir numara olan "...Dan Sonra" şarkısıyla çıkış yapan Sıla, sonrasında yayımladığı eleştirel ve ticari başarılar elde eden İmza (2009), Konuşmadığımız Şeyler Var (2010), Vaveyla (2012), Yeni Ay (2014) ve Mürekkep (2016) albümleriyle de liste başarılarını sürdürmeye devam etti. Bu albümlerde yer alan "Sevişmeden Uyumayalım", "Acısa da Öldürmez", "Kafa", "Boş Yere", "Vaziyetler", "Yabancı" ve "Hediye" şarkıları da Türkiye'de liste başı oldu. Bunların yanı sıra "Yoruldum", "İmkansız" ve "Zor Sevdiğimden" gibi diğer pek çok şarkısı da hit olarak ilk beşe girdi.

SILA SEVGİLİSİ KİM?

2020 yılında Hazer Amani ile evlenen Sıla Gençoğlu, 2021 yılında bu evliliği bitirdi. Sıla, bir süredir oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşıyor.