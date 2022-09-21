'Kraliçe Elizabeth en sevdiği yerde öldü ve en sevdiği yerde defnedildi' - Son Dakika
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'Kraliçe Elizabeth en sevdiği yerde öldü ve en sevdiği yerde defnedildi'

21.09.2022 08:43

Kraliçe II. Elizabeth'in bir önceki özel sekreteri Samantha Cohen, Majesteleri'nin en sevdiği yerlerden birine gömüldüğünü açıkladı.

Kraliçe II. Elizabeth'in bir önceki özel sekreteri Samantha Cohen, Majesteleri'nin en sevdiği yerlerden birine gömüldüğünü açıkladı.

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Kaynak: DailyMotion.com

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Kraliçe Elizabeth en sevdiği yerde öldü ve en sevdiği yerde defnedildi' - Son Dakika

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