'Kraliçe Elizabeth en sevdiği yerde öldü ve en sevdiği yerde defnedildi'

Kraliçe II. Elizabeth'in bir önceki özel sekreteri Samantha Cohen, Majesteleri'nin en sevdiği yerlerden birine gömüldüğünü açıkladı.

Kaynak: DailyMotion.com

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