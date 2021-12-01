2.5 yıllık ilişkilerini Ağustos 2019'da bitiren Kubilay Aka ve Miray Daner, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde pişti olmuştu.

Kubilay Aka ve Miray Daner göz göze gelmemek için yoğun çaba harcamıştı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Dün akşam, '12 Numaralı Adam' adlı tiyatro oyunu çıkışı görüntülenen Kubilay Aka, eski aşkı Miray Daner ile pişti olması hakkında konuştu.

"YÜZ YÜZE GELSEYDİK SELAMLAŞIRDIK"

Ünlü oyuncu, "Sonuçta Miray ile aynı sektördeyiz. Profesyonel insanlarız. Yazıldığı gibi törende yüz yüze gelmedik. Çok büyük bir salondu. Eğer yüz yüze gelseydik selamlaşırdık. Sonuçta medeni insanlarız" dedi.

"DÜŞMAN DEĞİLİZ"

Sözlerini sürdüren Kubilay Aka, "Miray ile düşman değiliz" ifadelerini kullandı.

Aka, "Miray Daner ile aynı projede yer alır mısınız?" sorusuna ise, "Projeye bağlı" yanıtını vererek açık kapı bıraktı.

Miray Daner, işletmeci Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Kubilay Aka'nın ise hayatında kimse bulunmuyor.