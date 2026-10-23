Küçük İbo’dan aşk itirafı: Aşık olduğumu alıp evlenirim

Küçük İbo’dan aşk itirafı: Aşık olduğumu alıp evlenirimGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçük İbo, aşk hayatına ilişkin açıklamasında “Ben biraz aşk adamıyım” dedi. Şarkıcı, “Aşık olduğumu alıp evlenirim” sözleriyle evliliğe bakışını anlattı.
Bir dönemin çocuk yıldızlarından Küçük İbo, yıllar sonra katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının karşısına çıktı. 42 yaşındaki şarkıcı, özel hayatına ilişkin sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.
“AŞIK OLDUĞUMU ALIP EVLENİRİM”
Aşk hayatında şanslı olduğunu dile getiren Halil İbrahim Küçük, ilişkilere ve evliliğe bakışını şu sözlerle anlattı:
“Aşkta şanslıyım ama ben biraz aşk adamıyım. Âşık olduğumu alıp evlenirim.”
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