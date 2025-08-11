Kuralsız Sokaklar\'da Şok Görüntüler

KANAL D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar, izleyenleri yine kimsenin ayak basmaya cesaret edemediği rotaların izinde sıra dışı bir yolculuğa çıkardı. Hem yeni bölümü hem de hemen ardından yayınlanan tekrarıyla reyting listesinin üst basamaklarında kendisine yer bulan programa, ülkelerin seyahat listelerinde 'Önerilmeyen Bölge' olarak geçen Haiti-Dominik sınırında kameralara yansıyanlar damga vurdu.

O GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Yaz ekranının en çok ses getiren programı Kuralsız Sokaklar'da, Kanal D'nin Türk televizyonlarına kazandırdığı Mert Öztürk izleyicileri ilk olarak Haiti'deki iç savaştan dolayı kapalı olan Haiti-Dominik sınırına götürdü. Görüntüler, sosyal medyada geniş yankı buldu.

KOLOMBİYA ALGISI YIKILDI

20 yıl önce çetelerin savaşları ve infazlarıyla anılan Kolombiya'nın kötü şöhretli şehri Medellin'in renkli yüzü de Kuralsız Sokaklar'da yer aldı. Çetelerden eser kalmayan, adeta turizm cennetine dönen bölgeden eğlenceli anlar, kafalardaki negatif Kolombiya algısını yıktı. Öztürk'ün Medellin sokaklarında yerel halkla yaptığı sohbetler ve insanların neşeli halleri, Haiti-Dominik sınırındaki görüntülerden sonra ekran karşısındakilerin içini açtı.

İŞÇİLERİN DRAMI YÜREK PARÇALADI

Kuralsız Sokaklar'ın bölüm finalinde izleyiciler kendilerini Bangladeş Dakka'da Ganj Nehri'nin ortasında buldu. Sandalla tekinsiz bir yolculuk yapan Öztürk, özel izinle çıktığı gemi üzerinde yaptığı yayınla yine bir ilke imza attı. Dakka bölümünün hafızalara kazınan diğer anları ise yaklaşık yarım milyon insanın geçimini sağladığı tersanede kaydedildi. İş güvenliğinin sıfır olduğu tersanede, ağır işlerde günlük 3-4 dolara çalışan işçilerin içinde bulunduğu koşullar yürek parçaladı.

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümleriyle pazar akşamları saat 20.00'de Kanal D'de.