Kuralsız Sokaklar'da Yeni Rotalar

17.08.2025 10:39
Kuralsız Sokaklar bu akşam Brezilya, Bali ve Dubai'yi keşfe çıkıyor. İlginç anlar ekranlara gelecek.

KANAL D'nin her bölümüyle büyük yankı uyandıran programı Kuralsız Sokaklar, bu akşam birbirinden farklı rotalarla izleyiciyi şaşırtmaya devam edecek. Ulaşılması imkansız coğrafyalardaki değişik kültürleri ve yaşamları izleyiciyle buluşturan Kuralsız Sokaklar, çarpıcı görüntülerle seyirciyi yine ekran başına kilitleyecek. Kuralsız Sokaklar'ın bu haftaki rotaları; Brezilya'daki dünyanın en büyük favelası Rocinha, Endonezya'nın meşhur adası Bali ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihtişamlı şehri Dubai olacak.

İLGİNÇ ANLAR EKRANA GELECEK

Farklı kültürleri keşfe çıkan Kuralsız Sokaklar ilk olarak Brezilya'da Rio de Janeiro'da, yerleşim düzeniyle dramatik bir görsel oluşturan Rocinha favelasına giriş yapacak. İnsanların sokaklarda dans ettiği, futbol oynadığı dünyanın en büyük favelasını gezen Mert Öztürk, çetelerin yönettiği, yaşayanların kurallarını kendilerinin koyduğu bölgede ilginç anları ekrana taşıyacak. 'Favela kanunları'nın geçerli olduğu bölgeye girmeyi başaran Öztürk'ün keşif serüveni nefes kesecek.

KAMERA ÖNÜNDE YASA DIŞI PAZARLIKLAR

Kural tanımayan bölgelerin izini süren Kuralsız Sokaklar'ın ikinci durağı Endonezya'nın meşhur adası Bali olacak. Mert Öztürk, Bali'nin güneybatı sahilinde yer alan, hareketli sokakları ve canlı gece hayatıyla ünlü sahil kasabasının bilinmeyen yüzünü tüm çıplaklığıyla izleyiciyle buluşturacak. Karanlığın çökmesiyle sıra dışılığın hakim olduğu bölgede genç kadınların alenen yaşadıkları gözler önüne serilirken, kameraların önünde yaşanan yasaklı madde pazarlıkları ekran karşısındakileri şaşırtacak.

"BU KADAR DA OLMAZ" DEDİRTECEK

Kuralsız Sokaklar'ın dokuzuncu bölümünün final durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nin dünyaca ünlü gözde şehri Dubai olacak. Lüks yaşamı ve ihtişamıyla bilinen Dubai'yi gezen Mert Öztürk, önce alışveriş merkezlerini dolaşacak. Gezisi sırasında Türklerle karşılaşan Öztürk, lüks yerlerdeki fiyatlarla arka sokakları da karşılaştıracak ve aradaki uçurum "Bu kadar da olmaz" dedirtecek.

Kuralsız Sokaklar bu akşam 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

09:03
SON DAKİKA: Kuralsız Sokaklar'da Yeni Rotalar
