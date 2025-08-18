Kuralsız Sokaklar Dünya Turu

KANAL D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar, birbirinden farklı rotalarla izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor. Ulaşılması imkansız coğrafyalardaki farklı kültürleri ve yaşamları izleyiciyle buluşturan program takipçilerini bu hafta Brezilya'daki dünyanın en büyük favela'sı Rocinha, Endonezya'nın meşhur adası Bali ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihtişamlı şehri Dubai'ye götürdü. Programa, yaşayanların kurallarını kendilerinin koyduğu Rocinha'daki güvenlik protokolü, favela'da yalınayak top oynayan çocukların futbol aşkı, Bali'de sokak ortasında yasaklı madde satmaya çalışan adamın rahatlığı ile Dubai'deki temizlik ve güvenlik testi damga vurdu.

FAVELA GİRİŞİNDE GERİLİM

Yaz ekranına damgasını vuran Kuralsız Sokaklar ilk olarak Brezilya'da Rio de Janeiro'da, yerleşim düzeniyle dramatik bir görsel oluşturan Rocinha'yı ekrana taşıdı. Dünyanın en büyük favela'sını gezen Mert Öztürk, çetelerin yönettiği bölgeye girmek için adeta bir güvenlik protokolünden geçti. Gerilim dolu anların ardından ise favela'nın daracık sokaklarında yalınayak futbol oynayan çocuklarla maç yaptı.

BALİ'NİN ÖTEKİ YÜZÜ

Tüm kategorilerde günün en çok izlenen yapımları arasına adını yazdıran Kuralsız Sokaklar'ın ikinci durağı Endonezya'nın meşhur adası Bali oldu. Hareketli sokakları ve canlı gece hayatıyla ünlü sahil kasabasının öteki yüzünün kameralara yansıdığı programda, Mert Öztürk'e sokak ortasında yasaklı madde satmaya çalışan adamın rahatlığı pes dedirtti.

DUBAİ'DE ÇİFTE TEST

Kısa zamanda sadık bir izleyici kitlesi edinen Kuralsız Sokaklar'ın dokuzuncu bölümünün final durağı Dubai'de ise Mert Öztürk, dünyanın en güvenli ve temiz şehri iddiasını test etti. Önce beyaz çoraplarıyla sokakta yürüyen Öztürk, daha sonra Dubai Mall'un girişinde bir bank üstüne bıraktığı cep telefonunun akıbetini kayda geçti. Testlerin sonuçları hem Öztürk'ü hem de ekran karşısındakileri etkiledi.

Kanal D'den televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümleriyle her pazar Kanal D'de.